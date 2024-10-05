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В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией - 05.10.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией
В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией - 05.10.2024, ПРАЙМ
В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией
Необходимо открыть один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на слова профессора пограничных... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T14:57+0300
2024-10-05T14:57+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Необходимо открыть один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на слова профессора пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне.По его словам, что это необходимо сделать в тестовом режиме, так как на текущий момент на границе обеих стран довольно спокойная обстановка. "Положительно, что Финляндия показала России, что мы можем быстро реагировать и принимать решения. Проблема в том, что аргумент о том, что возникнет острая ситуация (в случае открытия границы с РФ - ред.), необязательно применим в данный момент", - заявил профессор вещателю.Он также добавил, что с обеих сторон границы живут люди, имеющие как российское, так и финское гражданство. Поэтому, по его словам, речь идет о гражданах Финляндии и их правах.Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
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россия, финляндия, кпп
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КПП
14:57 05.10.2024
 
В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией

Yle: профессор Лайне предложил открыть КПП на границе с РФ в тестовом режиме

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Необходимо открыть один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на слова профессора пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне.
По его словам, что это необходимо сделать в тестовом режиме, так как на текущий момент на границе обеих стран довольно спокойная обстановка.
"Положительно, что Финляндия показала России, что мы можем быстро реагировать и принимать решения. Проблема в том, что аргумент о том, что возникнет острая ситуация (в случае открытия границы с РФ - ред.), необязательно применим в данный момент", - заявил профессор вещателю.
Он также добавил, что с обеих сторон границы живут люди, имеющие как российское, так и финское гражданство. Поэтому, по его словам, речь идет о гражданах Финляндии и их правах.
Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
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РОССИЯФИНЛЯНДИЯКПП
 
 
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