https://1prime.ru/20241005/kurganets-852008488.html

Превосходит зарубежные аналоги. В Китае восхитились новой российской БПМ

Превосходит зарубежные аналоги. В Китае восхитились новой российской БПМ - 05.10.2024, ПРАЙМ

Превосходит зарубежные аналоги. В Китае восхитились новой российской БПМ

Новое поколение российской бронетехники "Курганец-25" отличается передовой защитой и универсальностью, а благодаря необычной конструкции БМП адаптируется под... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T10:36+0300

2024-10-05T10:36+0300

2024-10-05T10:36+0300

вооружения

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Новое поколение российской бронетехники "Курганец-25" отличается передовой защитой и универсальностью, а благодаря необычной конструкции БМП адаптируется под любые условия, пишет китайское издание "Чжунго цзюньван"."Курганец-25" — новое поколение российской бронетехники, разработанное Курганским машиностроительным заводом. Разработка началась в 2010 году, первый прототип продемонстрирован в 2013 году. БМП представлена на параде в Алабино в 2015 году и на Параде Победы в 2015 году.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПреимущества "Курганца-25" в том, что машина обладает высокой степенью защиты, модульностью и универсальностью. Длина БМП составляет 7,2 метра, ширина 4 метра, высота 3,2 метра, боевая масса 25 тонн. Она оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-780 мощностью 750 лошадиных сил, который позволяет развить скорость до 80 километров в час.На вооружение у "Курганца-25" находится 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, ПТРК "Корнет".У новой машины усиленная броня, есть возможность установки композитной брони или динамической защиты. Имеется комплекс активной защиты "Афганит" с лазерным комплексом. Есть панорамный прицел наводчика, обзорная камера командира, инфракрасный тепловизор."Курганец-25" в целом сравнялся по массе и броневой защите с американской M2 Bradley или британской Warrior, отмечается в статье.К преимуществам "Курганца-25" авторы отнесли передовую защиту и модульность, возможность адаптации под любые условия, превосходство над западными аналогами.Несмотря на выпуск перспективных образцов военной техники, как отмечает издание, Россия сейчас сталкивается с трудностями в развертывании техники из-за санкций и нехватки научных кадров. Политические и экономические санкции тормозят развитие российских военно-промышленных предприятий. Происходит старение сотрудников, ощущается нехватка нового персонала. Имеется проблема "утечки мозгов". Кроме того, оборудование устаревшее, степень автоматизации низкая.Авторы отмечают, что новые российские боевые машины универсальны и обладают военным превосходством. Конструкция и уровень техники самые передовые в мире. "Однако учитывая текущую экономическую ситуацию в стране, очевидно, что вопросы с НИОКР и развитием нового оборудования по-прежнему актуальны. Западные санкции оказали существенное сдерживающее воздействие на разработку и применение последних БМП", — делается вывод в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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бмп, впк