https://1prime.ru/20241005/makron-852011756.html

Макрон сделал жесткое заявление по Израилю

Макрон сделал жесткое заявление по Израилю - 05.10.2024, ПРАЙМ

Макрон сделал жесткое заявление по Израилю

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T17:03+0300

2024-10-05T17:03+0300

2024-10-05T17:03+0300

политика

эммануэль макрон

поставки вооружения

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия. "Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта - прим. ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе", - сказал глава Пятой республики. В то же время он заявил, что Франция никакого оружия и боеприпасов Израилю не поставляет. "Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации", - отметил Макрон.

https://1prime.ru/20240917/makron-851620377.html

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эммануэль макрон, поставки вооружения