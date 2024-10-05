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Макрон сделал жесткое заявление по Израилю - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Макрон сделал жесткое заявление по Израилю
Макрон сделал жесткое заявление по Израилю - 05.10.2024, ПРАЙМ
Макрон сделал жесткое заявление по Израилю
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:03+0300
2024-10-05T17:03+0300
политика
эммануэль макрон
поставки вооружения
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия. "Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта - прим. ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе", - сказал глава Пятой республики. В то же время он заявил, что Франция никакого оружия и боеприпасов Израилю не поставляет. "Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации", - отметил Макрон.
https://1prime.ru/20240917/makron-851620377.html
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эммануэль макрон, поставки вооружения
Политика, Эммануэль Макрон, поставки вооружения
17:03 05.10.2024
 
Макрон сделал жесткое заявление по Израилю

Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для урегулирования в Газе

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия.
"Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта - прим. ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе", - сказал глава Пятой республики.
В то же время он заявил, что Франция никакого оружия и боеприпасов Израилю не поставляет.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ
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"Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации", - отметил Макрон.
 
ПолитикаЭммануэль Макронпоставки вооружения
 
 
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