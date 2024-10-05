https://1prime.ru/20241005/makron-852011756.html
Макрон сделал жесткое заявление по Израилю
Макрон сделал жесткое заявление по Израилю - 05.10.2024, ПРАЙМ
Макрон сделал жесткое заявление по Израилю
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:03+0300
2024-10-05T17:03+0300
2024-10-05T17:03+0300
политика
эммануэль макрон
поставки вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/82757/79/827577972_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a6fe6b0827decd32d793b61d02907270.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия. "Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта - прим. ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе", - сказал глава Пятой республики. В то же время он заявил, что Франция никакого оружия и боеприпасов Израилю не поставляет. "Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации", - отметил Макрон.
https://1prime.ru/20240917/makron-851620377.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82757/79/827577972_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_1b110be1e305f9384e10211546087ee6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, поставки вооружения
Политика, Эммануэль Макрон, поставки вооружения
Макрон сделал жесткое заявление по Израилю
Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для урегулирования в Газе
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в эфире радиостанции France Inter за прекращение поставок Израилю оружия.
"Я считаю, что на сегодняшний день приоритетом является возвращение к политическому разрешению (конфликта - прим. ред.) и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе", - сказал глава Пятой республики.
В то же время он заявил, что Франция никакого оружия и боеприпасов Израилю не поставляет.
Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ
"Также нашим приоритетом сейчас является избежание эскалации", - отметил Макрон.