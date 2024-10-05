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Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России
Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России - 05.10.2024, ПРАЙМ
Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России
Слушания в Международном арбитражном суде (МУС) в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли... | 05.10.2024, ПРАЙМ
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мус
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Слушания в Международном арбитражном суде (МУС) в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для Российской Федерации. Об этом рассказал глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин.С 23 сентября по 5 октября в МУС прошли слушания по инициированному Украиной в 2016 году разбирательству против Российской Федерации о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Украина обвинила Российскую Федерацию в нарушении своих прав и требовала компенсировать ущерб, который ей якобы нанесла Россия.Российская Федерация призвала МУС признать требования украинской стороны как выходящие за юрисдикцию суда и неприемлемые. Комментируя результаты слушаний, Кузьмин назвал их успешными для России. По его словам, на слушаниях "была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы". "Я думаю, что судьям есть над чем подумать", - заключил посол.
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мус, россия, украина
МУС, РОССИЯ, УКРАИНА
20:56 05.10.2024 (обновлено: 20:57 05.10.2024)
 
Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России

МИД: слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорода мира. Гаага.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Слушания в Международном арбитражном суде (МУС) в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для Российской Федерации. Об этом рассказал глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин.
С 23 сентября по 5 октября в МУС прошли слушания по инициированному Украиной в 2016 году разбирательству против Российской Федерации о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Украина обвинила Российскую Федерацию в нарушении своих прав и требовала компенсировать ущерб, который ей якобы нанесла Россия.
Российская Федерация призвала МУС признать требования украинской стороны как выходящие за юрисдикцию суда и неприемлемые.
Комментируя результаты слушаний, Кузьмин назвал их успешными для России. По его словам, на слушаниях "была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Литва решила засудить в Гааге Белоруссию
30 сентября, 18:40
"Я думаю, что судьям есть над чем подумать", - заключил посол.
 
МУСРОССИЯУКРАИНА
 
 
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