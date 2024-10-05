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Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России
Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России - 05.10.2024, ПРАЙМ
Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России
Слушания в Международном арбитражном суде (МУС) в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T20:56+0300
2024-10-05T20:56+0300
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Слушания в Международном арбитражном суде (МУС) в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для Российской Федерации. Об этом рассказал глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин.С 23 сентября по 5 октября в МУС прошли слушания по инициированному Украиной в 2016 году разбирательству против Российской Федерации о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Украина обвинила Российскую Федерацию в нарушении своих прав и требовала компенсировать ущерб, который ей якобы нанесла Россия.Российская Федерация призвала МУС признать требования украинской стороны как выходящие за юрисдикцию суда и неприемлемые. Комментируя результаты слушаний, Кузьмин назвал их успешными для России. По его словам, на слушаниях "была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы". "Я думаю, что судьям есть над чем подумать", - заключил посол.
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мус, россия, украина
Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России
МИД: слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Слушания в Международном арбитражном суде (МУС) в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для Российской Федерации. Об этом рассказал глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин.
С 23 сентября по 5 октября в МУС прошли слушания по инициированному Украиной в 2016 году разбирательству против Российской Федерации о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Украина обвинила Российскую Федерацию в нарушении своих прав и требовала компенсировать ущерб, который ей якобы нанесла Россия.
Российская Федерация призвала МУС признать требования украинской стороны как выходящие за юрисдикцию суда и неприемлемые.
Комментируя результаты слушаний, Кузьмин назвал их успешными для России. По его словам, на слушаниях "была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы".
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"Я думаю, что судьям есть над чем подумать", - заключил посол.