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Полигон. Зачем МВФ рвется в Россию, несмотря на санкции

Полигон. Зачем МВФ рвется в Россию, несмотря на санкции - 05.10.2024, ПРАЙМ

Полигон. Зачем МВФ рвется в Россию, несмотря на санкции

Международный валютный фонд (МВФ) отложил планировавшиеся консультации с Россией. Это связано с сохранением санкционного давления и антироссийской риторики во... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T02:02+0300

2024-10-05T02:02+0300

2024-10-05T02:02+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) отложил планировавшиеся консультации с Россией. Это связано с сохранением санкционного давления и антироссийской риторики во многих странах-членах МВФ. Однако у представителей фонда масса причин все-таки навестить нашу страну, рассказала агентству "Прайм" Любовь Косинова, аналитик-макроэкономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРанее некоторые страны ЕС выступили с критикой решения МВФ. "Хотя на самом деле МВФ сотрудничества с Россией не прекращал. Вообще не в интересах фонда прерывать сотрудничество со странами, которые вносят свой вклад в финансовые фонды организации, являются крупными участниками мировой торговой и финансовой системы", - указала Косинова.Более того, на фоне снижения уровня отношений Россия может поставить вопрос ребром – о выходе из организации, что, в свою очередь, снизит престиж и самого МВФ.По заявлению фонда, причины приостановки консультаций не относились к политической плоскости, а были сугубо экономическими: регулярные ежегодные миссии были приостановлены с 2022 года в связи с неустойчивой экономической ситуацией в РФ. И, соответственно, решение об их возобновлении продиктовано исключительно улучшением экономической ситуацией в РФ.В МВФ не могут не понимать, насколько катастрофическим для мировой финансовой системы являлся сам факт масштабных санкций против России, поэтому сейчас, вероятно, думают и о попытках вернуть утраченное доверие.Нельзя исключать и того, что в МВФ решили посмотреть, как экономика, сдерживаемая тысячей уколов санкций, находит решения, преодолевает препятствия и умудряется расти, поднимая в том числе и производственный сектор. Возможно, новые наработанные рецепты (а, вероятно, в России появились такие, которых еще не было в мировой практике) вызывают интерес и у других членов организации.Также нельзя не признавать, что в целом мировая финансовая система будет меняться, расти роль цифровых валют, как частных, так и государственных. МВФ, вероятно, интересен реальный опыт расширения ареала использования этих валют. Для них Россия может оказаться своего рода "полигоном" для выработки средств адаптации к новым реалиям.Поэтому, вероятно, визит представителей фонда в Россию все-таки состоится спустя некоторое время. Тем более, Россия к этому готова, подытожила экономист.

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эксклюзив, мвф, россия