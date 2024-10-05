https://1prime.ru/20241005/napadenie-852013965.html
"Перенести войну". На Украине призвали начать боевые действия в Белоруссии
"Перенести войну". На Украине призвали начать боевые действия в Белоруссии - 05.10.2024, ПРАЙМ
"Перенести войну". На Украине призвали начать боевые действия в Белоруссии
Украине следует начать боевые действия в Белоруссии. С таким призывом выступил депутат Рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда, передает украинское издание... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T22:20+0300
2024-10-05T22:20+0300
2024-10-05T22:48+0300
политика
украина
нападение
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/82371/88/823718846_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_362e18ecfcd67254c2028032b311feb8.jpg
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Украине следует начать боевые действия в Белоруссии. С таким призывом выступил депутат Рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда, передает украинское издание "Страна.ua".По словам нардепа, "абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь".При этом Дунда заверил, что как только подразделения Вооруженных сил Украины достигнут белорусской территории, войска Белоруссии тут же "сложат свое оружие".Как ранее отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, агрессор немедленно получит ответ, если переступит границу Белоруссии. Вместе с тем Лукашенко предупредил, что нападение на Белоруссию - это начало третьей мировой войны.
https://1prime.ru/20240930/mus-851873380.html
украина
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82371/88/823718846_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8935359ff87ef270bb358f8b2e7d5190.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нападение, белоруссия
Политика, УКРАИНА, нападение, БЕЛОРУССИЯ
"Перенести войну". На Украине призвали начать боевые действия в Белоруссии
Депутат Рады Дунда призвал ВСУ напасть на Белоруссию
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ.
Украине следует начать боевые действия в Белоруссии. С таким призывом выступил депутат Рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда, передает украинское издание "Страна.ua
".
По словам нардепа, "абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь".
При этом Дунда заверил, что как только подразделения Вооруженных сил Украины достигнут белорусской территории, войска Белоруссии тут же "сложат свое оружие".
Литва решила засудить в Гааге Белоруссию
Как ранее отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, агрессор немедленно получит ответ, если переступит границу Белоруссии. Вместе с тем Лукашенко предупредил, что нападение на Белоруссию - это начало третьей мировой войны.