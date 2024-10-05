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"Перенести войну". На Украине призвали начать боевые действия в Белоруссии

"Перенести войну". На Украине призвали начать боевые действия в Белоруссии - 05.10.2024, ПРАЙМ

"Перенести войну". На Украине призвали начать боевые действия в Белоруссии

Украине следует начать боевые действия в Белоруссии. С таким призывом выступил депутат Рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда, передает украинское издание... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T22:20+0300

2024-10-05T22:20+0300

2024-10-05T22:48+0300

политика

украина

нападение

белоруссия

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Украине следует начать боевые действия в Белоруссии. С таким призывом выступил депутат Рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда, передает украинское издание "Страна.ua".По словам нардепа, "абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь".При этом Дунда заверил, что как только подразделения Вооруженных сил Украины достигнут белорусской территории, войска Белоруссии тут же "сложат свое оружие".Как ранее отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, агрессор немедленно получит ответ, если переступит границу Белоруссии. Вместе с тем Лукашенко предупредил, что нападение на Белоруссию - это начало третьей мировой войны.

https://1prime.ru/20240930/mus-851873380.html

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украина, нападение, белоруссия