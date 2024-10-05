https://1prime.ru/20241005/nato-852010288.html

СМИ узнало о намерениях НАТО создать 49 новых боеспособных бригад

СМИ узнало о намерениях НАТО создать 49 новых боеспособных бригад - 05.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о намерениях НАТО создать 49 новых боеспособных бригад

Североатлантический альянс намерен создать 49 новых боеспособных бригад в пять тысяч военных. Об этом рассказал немецкий телеканал Welt со ссылкой на еще не... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T13:46+0300

2024-10-05T13:46+0300

2024-10-05T13:49+0300

россия

нато

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс намерен создать 49 новых боеспособных бригад в пять тысяч военных. Об этом рассказал немецкий телеканал Welt со ссылкой на еще не опубликованные документы блока.Отмечается, что, таким образом, численность бригад НАТО составит 131. Отмечается, что благодаря этому число боевых корпусов должно вырасти с 6 до 15, а штаб-квартир дивизий - с 24 до 38. Кроме того, упоминаются планы альянса нарастить число подразделений ПВО с 293 до 1467. Как отметил телеканал, подобные меры обусловлены якобы исходящей от России угрозой.

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россия, нато, запад