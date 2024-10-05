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"Ни того, ни другого". Пушков оценил "твердость" позиции НАТО по Украине
"Ни того, ни другого". Пушков оценил "твердость" позиции НАТО по Украине - 05.10.2024, ПРАЙМ
"Ни того, ни другого". Пушков оценил "твердость" позиции НАТО по Украине
НАТО не может пригласить Украину присоединиться к альянсу без завершения конфликта, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:56+0300
2024-10-05T17:56+0300
2024-10-05T18:02+0300
политика
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. НАТО не может пригласить Украину присоединиться к альянсу без завершения конфликта, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.По его словам, Североатлантический альянс в настоящий момент ищет способ принять Украину в свои ряды без территорий, которые в ходе СВО стали частью Российской Федерации, однако вступление Украины в НАТО прямо зависит от прекращения военных действий. "Но вот эту проблему НАТО не может решить без России. А Россия допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО. Здесь позиции России и Запада несовместимы", - констатирует сенатор. Он считает, что в сложившейся ситуации союзники Киева будут вынуждены или принимать в альянс воюющую с Россией страну "со всеми вытекающими последствиями", или отказать от участия Украины в НАТО, чтобы оставить хотя бы гипотетические возможности для переговоров с Российской Федерации - а это может ударить по задекларированным целям Североатлантического альянса. "Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос", - заключил Пушков.
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"Ни того, ни другого". Пушков оценил "твердость" позиции НАТО по Украине
Пушков: НАТО не может пригласить Украину в альянс без окончания военных действий
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. НАТО не может пригласить Украину присоединиться к альянсу без завершения конфликта, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
По его словам, Североатлантический альянс в настоящий момент ищет способ принять Украину в свои ряды без территорий, которые в ходе СВО стали частью Российской Федерации, однако вступление Украины в НАТО прямо зависит от прекращения военных действий.
"Но вот эту проблему НАТО не может решить без России. А Россия допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО. Здесь позиции России и Запада несовместимы", - констатирует сенатор.
Он считает, что в сложившейся ситуации союзники Киева будут вынуждены или принимать в альянс воюющую с Россией страну "со всеми вытекающими последствиями", или отказать от участия Украины в НАТО, чтобы оставить хотя бы гипотетические возможности для переговоров с Российской Федерации - а это может ударить по задекларированным целям Североатлантического альянса.
"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии
"Альянс не хочет делать ни того, ни другого. По этой причине НАТО, вероятно, пока не будет делать ничего, кроме как обсуждать этот вопрос", - заключил Пушков.