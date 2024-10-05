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Правительство профинансирует продление трассы М-12 "Восток" - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Правительство профинансирует продление трассы М-12 "Восток"
Правительство профинансирует продление трассы М-12 "Восток" - 05.10.2024, ПРАЙМ
Правительство профинансирует продление трассы М-12 "Восток"
Российское правительство выделит девять миллиардов рублей на строительство и реконструкцию будущих участков автотрассы М-12 "Восток". Об этом рассказали в... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T11:43+0300
2024-10-05T11:43+0300
россия
правительство
м-12 "восток"
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российское правительство выделит девять миллиардов рублей на строительство и реконструкцию будущих участков автотрассы М-12 "Восток". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. "На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении кабинета министров.В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан. Отмечается, что подобное решение позволит запустить движение по новым участкам дорог уже к концу 2024 года. Согласно сообщению, они будут частью международного транспортного коридора "Россия".
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россия, правительство, м-12 "восток"
РОССИЯ, правительство, М-12 "Восток"
11:43 05.10.2024
 
Правительство профинансирует продление трассы М-12 "Восток"

Кабмин выделил девять миллиардов рублей на продление трассы М-12 "Восток"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российское правительство выделит девять миллиардов рублей на строительство и реконструкцию будущих участков автотрассы М-12 "Восток". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении кабинета министров.
В пресс-службе уточнили, что речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан.
Отмечается, что подобное решение позволит запустить движение по новым участкам дорог уже к концу 2024 года. Согласно сообщению, они будут частью международного транспортного коридора "Россия".
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РОССИЯправительствоМ-12 "Восток"
 
 
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