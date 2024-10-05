Рубль на шестой неделе падения к юаню выпустил парашют

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на прошлой неделе, как и ожидалось, демонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон расширился и составил 13,11-13,57 рубля за юань.Таким образом, китайская валюта обновила максимум с октября 2023 года. Рост юаня длится на Мосбирже уже шесть недель. При этом на неделе рост юаня к рублю отмечался две сессии против трех - снижения.Эта динамика показывает, что валюта КНР несколько притормозила в росте к рублю. Однако факторы ее роста сохранились. В частности, спрос на валюту могли подогревать крупные погашения еврооблигаций российских эмитентов. Выходные в Китае могли сократить предложение юаневой ликвидности на рынке РФ, впрочем, и спрос на нее со стороны импортеров также мог локально сократиться.Дорожающая из-за геополитики нефть и новости о росте продаж валюты Центробанком РФ в октябре-начале ноября создавали благоприятный фон для торможения падения рубля.В итоге, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже вырос на 17 копеек до 13,45 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 2,16 рубля до 94,87 рубля, евро – на 1,27 рубля, до 104,74 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе "застыла" (в связи с праздниками в Китае) около 7,019 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,054 юаня, то есть с премией в 0,5% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 7,4 тысячи против 6,6 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ИСКАЛ ОПОРУРубль начал рабочую неделю стабилизацией против юаня: валюта КНР, хоть и обновляла максимум почти за год – выше 13,3 рубля, но темпы ее роста ослабли. Пик уплаты налогов в понедельник, видимо, обусловил рост предложения валюты от экспортеров.Нефтяной рынок также играл на стороне рубля, подскакивая до 79 долларов за баррель сорта Brent на неделе. Рынок оценивал эскалацию на Ближнем Востоке после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль, произошедшей 1 октября, ожидая возможный ответ Израиля на нее.Впрочем, в середине недели юань все же подскочил выше 13,5 рубля, отыгрывая технический момент, заключающийся в "необходимости" тестирования этого уровня.ПРОГНОЗЫОднако выход на этот символический уровень, как минимум на время, стал для юаня сигналом к коррекции, и пару последних рабочих дней недели валюта КНР слегка слабела и по итогам недели ушла ниже указанной "полукруглой" отметки.Свой вклад внесли ожидания по поводу наращивания продажи юаней Центробанком РФ в октябре-начале ноября. Согласно сообщению Минфина РФ, ведомство резко сократит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день против 8,2 миллиарда в предыдущем периоде.ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором на рынке вырастет в 26,5 раза: до 5,3 миллиарда с 0,2 миллиарда рублей в день.Между тем следующая неделя станет последней для завершения операций с Мосбиржей и НКЦ, согласно лицензии минфина США, наложившего на российскую биржу санкции. Этот факт может поддержать высокой волатильность курса. После этого на бирже останутся игроки, не опасающиеся американских санкций.
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на прошлой неделе, как и ожидалось, демонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон расширился и составил 13,11-13,57 рубля за юань.
Таким образом, китайская валюта обновила максимум с октября 2023 года. Рост юаня длится на Мосбирже уже шесть недель. При этом на неделе рост юаня к рублю отмечался две сессии против трех - снижения.
Эта динамика показывает, что валюта КНР несколько притормозила в росте к рублю. Однако факторы ее роста сохранились. В частности, спрос на валюту могли подогревать крупные погашения еврооблигаций российских эмитентов. Выходные в Китае могли сократить предложение юаневой ликвидности на рынке РФ, впрочем, и спрос на нее со стороны импортеров также мог локально сократиться.
Дорожающая из-за геополитики нефть и новости о росте продаж валюты Центробанком РФ в октябре-начале ноября создавали благоприятный фон для торможения падения рубля.
В итоге, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже вырос на 17 копеек до 13,45 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 2,16 рубля до 94,87 рубля, евро – на 1,27 рубля, до 104,74 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе "застыла" (в связи с праздниками в Китае) около 7,019 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,054 юаня, то есть с премией в 0,5% к курсу форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 7,4 тысячи против 6,6 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ИСКАЛ ОПОРУ
Рубль начал рабочую неделю стабилизацией против юаня: валюта КНР, хоть и обновляла максимум почти за год – выше 13,3 рубля, но темпы ее роста ослабли. Пик уплаты налогов в понедельник, видимо, обусловил рост предложения валюты от экспортеров.
Нефтяной рынок также играл на стороне рубля, подскакивая до 79 долларов за баррель сорта Brent на неделе. Рынок оценивал эскалацию на Ближнем Востоке после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль, произошедшей 1 октября, ожидая возможный ответ Израиля на нее.
Впрочем, в середине недели юань все же подскочил выше 13,5 рубля, отыгрывая технический момент, заключающийся в "необходимости" тестирования этого уровня.
ПРОГНОЗЫ
Однако выход на этот символический уровень, как минимум на время, стал для юаня сигналом к коррекции, и пару последних рабочих дней недели валюта КНР слегка слабела и по итогам недели ушла ниже указанной "полукруглой" отметки.
Свой вклад внесли ожидания по поводу наращивания продажи юаней Центробанком РФ в октябре-начале ноября. Согласно сообщению Минфина РФ, ведомство резко сократит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день против 8,2 миллиарда в предыдущем периоде.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором на рынке вырастет в 26,5 раза: до 5,3 миллиарда с 0,2 миллиарда рублей в день.
Между тем следующая неделя станет последней для завершения операций с Мосбиржей и НКЦ, согласно лицензии минфина США, наложившего на российскую биржу санкции. Этот факт может поддержать высокой волатильность курса. После этого на бирже останутся игроки, не опасающиеся американских санкций.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.