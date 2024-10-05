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Рубль на шестой неделе падения к юаню выпустил парашют

Рубль на шестой неделе падения к юаню выпустил парашют - 05.10.2024, ПРАЙМ

Рубль на шестой неделе падения к юаню выпустил парашют

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на прошлой неделе, как и ожидалось, демонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T09:21+0300

2024-10-05T09:21+0300

2024-10-05T09:21+0300

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российский рынок акций

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на прошлой неделе, как и ожидалось, демонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон расширился и составил 13,11-13,57 рубля за юань.Таким образом, китайская валюта обновила максимум с октября 2023 года. Рост юаня длится на Мосбирже уже шесть недель. При этом на неделе рост юаня к рублю отмечался две сессии против трех - снижения.Эта динамика показывает, что валюта КНР несколько притормозила в росте к рублю. Однако факторы ее роста сохранились. В частности, спрос на валюту могли подогревать крупные погашения еврооблигаций российских эмитентов. Выходные в Китае могли сократить предложение юаневой ликвидности на рынке РФ, впрочем, и спрос на нее со стороны импортеров также мог локально сократиться.Дорожающая из-за геополитики нефть и новости о росте продаж валюты Центробанком РФ в октябре-начале ноября создавали благоприятный фон для торможения падения рубля.В итоге, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже вырос на 17 копеек до 13,45 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 2,16 рубля до 94,87 рубля, евро – на 1,27 рубля, до 104,74 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе "застыла" (в связи с праздниками в Китае) около 7,019 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,054 юаня, то есть с премией в 0,5% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 7,4 тысячи против 6,6 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ИСКАЛ ОПОРУРубль начал рабочую неделю стабилизацией против юаня: валюта КНР, хоть и обновляла максимум почти за год – выше 13,3 рубля, но темпы ее роста ослабли. Пик уплаты налогов в понедельник, видимо, обусловил рост предложения валюты от экспортеров.Нефтяной рынок также играл на стороне рубля, подскакивая до 79 долларов за баррель сорта Brent на неделе. Рынок оценивал эскалацию на Ближнем Востоке после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль, произошедшей 1 октября, ожидая возможный ответ Израиля на нее.Впрочем, в середине недели юань все же подскочил выше 13,5 рубля, отыгрывая технический момент, заключающийся в "необходимости" тестирования этого уровня.ПРОГНОЗЫОднако выход на этот символический уровень, как минимум на время, стал для юаня сигналом к коррекции, и пару последних рабочих дней недели валюта КНР слегка слабела и по итогам недели ушла ниже указанной "полукруглой" отметки.Свой вклад внесли ожидания по поводу наращивания продажи юаней Центробанком РФ в октябре-начале ноября. Согласно сообщению Минфина РФ, ведомство резко сократит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день против 8,2 миллиарда в предыдущем периоде.ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором на рынке вырастет в 26,5 раза: до 5,3 миллиарда с 0,2 миллиарда рублей в день.Между тем следующая неделя станет последней для завершения операций с Мосбиржей и НКЦ, согласно лицензии минфина США, наложившего на российскую биржу санкции. Этот факт может поддержать высокой волатильность курса. После этого на бирже останутся игроки, не опасающиеся американских санкций.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рубль, юань, российский рынок акций