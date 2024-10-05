https://1prime.ru/20241005/ryutte-852012813.html
В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев
В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев - 05.10.2024, ПРАЙМ
В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса -... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T18:45+0300
2024-10-05T18:45+0300
2024-10-05T18:46+0300
политика
марк рютте
украина
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/12/824831245_0:13:1372:784_1920x0_80_0_0_46f3822678b157746dc3c5b8d3ab1fd5.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса - продолжение конфликта между Россией и Украиной. Об этом в беседе с телеканалом "Беларусь Сегодня" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Рютте, который пришел сейчас к выполнению менеджерских функций в НАТО, он прекрасно понимает, что одна из главных задач НАТО сегодня - это продолжение конфликта на территории Украины, - сказал Мирошник. - Совершенно не случайно, что сразу после назначения, через несколько дней он отправился туда".Вновь назначенный генсек НАТО нанес необъявленный визит на Украину 3 октября и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
https://1prime.ru/20241005/svo-852011047.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/12/824831245_0:0:1312:984_1920x0_80_0_0_7bba62c0e499da8566a27ea531d2f08d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк рютте, украина, конфликт
Политика, Марк Рютте, УКРАИНА, конфликт
В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев
Мирошник: Рютте знает, что продолжение конфликта на Украине - задача НАТО
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса - продолжение конфликта между Россией и Украиной. Об этом в беседе с телеканалом "Беларусь Сегодня" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Рютте, который пришел сейчас к выполнению менеджерских функций в НАТО, он прекрасно понимает, что одна из главных задач НАТО сегодня - это продолжение конфликта на территории Украины, - сказал Мирошник. - Совершенно не случайно, что сразу после назначения, через несколько дней он отправился туда".
"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку"
Вновь назначенный генсек НАТО нанес необъявленный визит на Украину 3 октября и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.