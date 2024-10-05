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В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев - 05.10.2024, ПРАЙМ
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В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев
В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев - 05.10.2024, ПРАЙМ
В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса -... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T18:45+0300
2024-10-05T18:46+0300
политика
марк рютте
украина
конфликт
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса - продолжение конфликта между Россией и Украиной. Об этом в беседе с телеканалом "Беларусь Сегодня" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Рютте, который пришел сейчас к выполнению менеджерских функций в НАТО, он прекрасно понимает, что одна из главных задач НАТО сегодня - это продолжение конфликта на территории Украины, - сказал Мирошник. - Совершенно не случайно, что сразу после назначения, через несколько дней он отправился туда".Вновь назначенный генсек НАТО нанес необъявленный визит на Украину 3 октября и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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марк рютте, украина, конфликт
Политика, Марк Рютте, УКРАИНА, конфликт
18:45 05.10.2024 (обновлено: 18:46 05.10.2024)
 
В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев

Мирошник: Рютте знает, что продолжение конфликта на Украине - задача НАТО

© РИА Новости . Сергей СубботинПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса - продолжение конфликта между Россией и Украиной. Об этом в беседе с телеканалом "Беларусь Сегодня" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Рютте, который пришел сейчас к выполнению менеджерских функций в НАТО, он прекрасно понимает, что одна из главных задач НАТО сегодня - это продолжение конфликта на территории Украины, - сказал Мирошник. - Совершенно не случайно, что сразу после назначения, через несколько дней он отправился туда".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку"
16:07
Вновь назначенный генсек НАТО нанес необъявленный визит на Украину 3 октября и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
 
ПолитикаМарк РюттеУКРАИНАконфликт
 
 
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