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В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев

В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев - 05.10.2024, ПРАЙМ

В России объяснили, почему Рютте сразу после назначения улетел в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса -... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T18:45+0300

2024-10-05T18:45+0300

2024-10-05T18:46+0300

политика

марк рютте

украина

конфликт

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился на Украину сразу после назначения в соответствии с одной из главных задач Североатлантического альянса - продолжение конфликта между Россией и Украиной. Об этом в беседе с телеканалом "Беларусь Сегодня" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Рютте, который пришел сейчас к выполнению менеджерских функций в НАТО, он прекрасно понимает, что одна из главных задач НАТО сегодня - это продолжение конфликта на территории Украины, - сказал Мирошник. - Совершенно не случайно, что сразу после назначения, через несколько дней он отправился туда".Вновь назначенный генсек НАТО нанес необъявленный визит на Украину 3 октября и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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марк рютте, украина, конфликт