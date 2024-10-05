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В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США - 05.10.2024, ПРАЙМ
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В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США
В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США - 05.10.2024, ПРАЙМ
В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США
Парламентарии Азербайджана призвали министра иностранных дер республики пересмотреть сотрудничество с США. В частности, депутаты предложили прекратить в стране... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T19:57+0300
2024-10-05T20:03+0300
политика
сотрудничество
сша
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Парламентарии Азербайджана призвали министра иностранных дер республики пересмотреть сотрудничество с США. В частности, депутаты предложили прекратить в стране деятельность агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Об этом сообщает местное информагентства "Тренд". Как указывается в сообщении информагентство, 43 депутата Милли Меджлиса (парламента Азербайджана – прим. ред.) обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой приостановить проекты USAID в Азербайджане.
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сша
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сотрудничество, сша
Политика, сотрудничество, США
19:57 05.10.2024 (обновлено: 20:03 05.10.2024)
 
В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США

"Тренд": депутаты Азербайджана призвали МИД пересмотреть сотрудничество с США

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Парламентарии Азербайджана призвали министра иностранных дер республики пересмотреть сотрудничество с США. В частности, депутаты предложили прекратить в стране деятельность агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Об этом сообщает местное информагентства "Тренд".
Как указывается в сообщении информагентство, 43 депутата Милли Меджлиса (парламента Азербайджана – прим. ред.) обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой приостановить проекты USAID в Азербайджане.
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