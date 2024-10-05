https://1prime.ru/20241005/sotrudnichestvo-852013244.html

В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США

В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США - 05.10.2024, ПРАЙМ

В Азербайджане призвали власти пересмотреть сотрудничество с США

Парламентарии Азербайджана призвали министра иностранных дер республики пересмотреть сотрудничество с США. В частности, депутаты предложили прекратить в стране... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T19:57+0300

2024-10-05T19:57+0300

2024-10-05T20:03+0300

политика

сотрудничество

сша

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Парламентарии Азербайджана призвали министра иностранных дер республики пересмотреть сотрудничество с США. В частности, депутаты предложили прекратить в стране деятельность агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Об этом сообщает местное информагентства "Тренд". Как указывается в сообщении информагентство, 43 депутата Милли Меджлиса (парламента Азербайджана – прим. ред.) обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой приостановить проекты USAID в Азербайджане.

https://1prime.ru/20240926/energosistema-851812958.html

сша

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сотрудничество, сша