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"Заявления партнеров". На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского
"Заявления партнеров". На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского - 05.10.2024, ПРАЙМ
"Заявления партнеров". На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского
Западные страны начинают новый этап давления на Украину и непосредственно Владимира Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта. Об этом говорится в... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T19:26+0300
2024-10-05T19:26+0300
2024-10-05T19:30+0300
политика
запад
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давление
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Западные страны начинают новый этап давления на Украину и непосредственно Владимира Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта. Об этом говорится в публикации испанского издания El Pais.Как отмечается в статье, западные союзники Киева настаивают на прекращении конфликта, и снижение поддержки Зеленского в ходе его визита в Соединенные Штаты красноречиво говорит об изменении отношения к Украине со стороны Запада. "Заявления партнеров Украины в сентябре этого года указывают лишь на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее", — утверждается в публикации.Авторы статьи подчеркивают тот факт, что западные страны не поддержали "план победы" Зеленского, а экс-президент США Дональд Трамп неоднократно уничижительно отзывался о нем, выступая на публике.На прошлой неделе Зеленский провел встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, по итогам которой Белый дом так и не объявил, что дает Украине разрешение по территории России западными ракетами, о чем просил глава киевского режима.
https://1prime.ru/20241005/zelenskiy-852009803.html
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запад, владимир зеленский, давление
Политика, ЗАПАД, Владимир Зеленский, давление
"Заявления партнеров". На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского
El Pais: союзники Киева начинают давить на Зеленского в пользу переговоров
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ.
Западные страны начинают новый этап давления на Украину и непосредственно Владимира Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта. Об этом говорится в публикации испанского издания El Pais
.
Как отмечается в статье, западные союзники Киева настаивают на прекращении конфликта, и снижение поддержки Зеленского в ходе его визита в Соединенные Штаты красноречиво говорит об изменении отношения к Украине со стороны Запада.
"Заявления партнеров Украины в сентябре этого года указывают лишь на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее", — утверждается в публикации.
Авторы статьи подчеркивают тот факт, что западные страны не поддержали "план победы" Зеленского, а экс-президент США Дональд Трамп неоднократно уничижительно отзывался о нем, выступая на публике.
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дни СВО
На прошлой неделе Зеленский провел встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, по итогам которой Белый дом так и не объявил, что дает Украине разрешение по территории России западными ракетами, о чем просил глава киевского режима.