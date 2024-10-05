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СМИ раскрыли сценарий войны США и России - 05.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли сценарий войны США и России
СМИ раскрыли сценарий войны США и России - 05.10.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли сценарий войны США и России
Война Соединенных Штатов и России, которую украинский лидер Владимир Зеленский намерен развязать, будет губительна для Вашингтона, написал в статье для... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T10:08+0300
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россия
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Война Соединенных Штатов и России, которую украинский лидер Владимир Зеленский намерен развязать, будет губительна для Вашингтона, написал в статье для InfoBRICS военный эксперт Драго Боснич.Так, он заявил, что именно к этому сводится предложенный Зеленским "план победы", который направлен на предотвращение поражения Украины в конфликте против России. Боснич добавил, что российский стратегический арсенал не имеет никаких равных, о чем прекрасно понимают и в Пентагоне. Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, украина, владимир зеленский, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
10:08 05.10.2024
 
СМИ раскрыли сценарий войны США и России

InfoBRICS: США не переживут войну с Россией, развязанную Зеленским

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Война Соединенных Штатов и России, которую украинский лидер Владимир Зеленский намерен развязать, будет губительна для Вашингтона, написал в статье для InfoBRICS военный эксперт Драго Боснич.
Так, он заявил, что именно к этому сводится предложенный Зеленским "план победы", который направлен на предотвращение поражения Украины в конфликте против России.
Боснич добавил, что российский стратегический арсенал не имеет никаких равных, о чем прекрасно понимают и в Пентагоне.
Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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