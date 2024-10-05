https://1prime.ru/20241005/ssha-852008224.html

СМИ раскрыли сценарий войны США и России

СМИ раскрыли сценарий войны США и России - 05.10.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли сценарий войны США и России

Война Соединенных Штатов и России, которую украинский лидер Владимир Зеленский намерен развязать, будет губительна для Вашингтона, написал в статье для... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T10:08+0300

2024-10-05T10:08+0300

2024-10-05T10:08+0300

россия

украина

владимир зеленский

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/13/851676379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd0429e8f4c63ca8ab89d493513f1c9d.jpg

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Война Соединенных Штатов и России, которую украинский лидер Владимир Зеленский намерен развязать, будет губительна для Вашингтона, написал в статье для InfoBRICS военный эксперт Драго Боснич.Так, он заявил, что именно к этому сводится предложенный Зеленским "план победы", который направлен на предотвращение поражения Украины в конфликте против России. Боснич добавил, что российский стратегический арсенал не имеет никаких равных, о чем прекрасно понимают и в Пентагоне. Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20241004/podderzhka-851966440.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский, сша