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В России назвали страшное последствие для США из-за поддержки Израиля - 05.10.2024, ПРАЙМ
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В России назвали страшное последствие для США из-за поддержки Израиля
В России назвали страшное последствие для США из-за поддержки Израиля - 05.10.2024, ПРАЙМ
В России назвали страшное последствие для США из-за поддержки Израиля
Продолжение поддержки Израиля со стороны США грозит разжиганием ядерной войны, сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T16:39+0300
2024-10-05T16:39+0300
россия
израиль
сша
иран
ядерная угроза
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Продолжение поддержки Израиля со стороны США грозит разжиганием ядерной войны, сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы. Дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит не просто обострением, но и атомной катастрофой. Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности", - написал депутат в своем Telegram-канале.Парламентарий уточнил, что Тань-Авив пообещал дать симметричный ответ Тегерану на совершенную им 1 октября атаку. В то же время, израильские власти ждут помощи от своих союзников.В этой связи Слуцкий утонил, что Израиль не дает никаких гарантий относительно ударов по иранским ядерным объектам. По его словам, в США уже звучат призывы оказать израильским властям всемерную поддержку, чтобы война не пришла к американцам, что очень похоже на аргументы в пользу "накачивания оружием Украины, которая постоянно обстреливает Запорожскую АЭС".
https://1prime.ru/20241004/bayden-852004812.html
израиль
сша
иран
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россия, израиль, сша, иран, ядерная угроза
РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, ядерная угроза
16:39 05.10.2024
 
В России назвали страшное последствие для США из-за поддержки Израиля

Слуцкий: дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит атомной катастрофой

*взрыв
*взрыв
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Продолжение поддержки Израиля со стороны США грозит разжиганием ядерной войны, сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Эскалация на Ближнем Востоке выходит за все пределы. Дальнейшая поддержка Вашингтоном Тель-Авива грозит не просто обострением, но и атомной катастрофой. Прогнозы Жириновского о начале Третьей мировой из-за противостояния Ирана и Израиля пугающе близки к реальности", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Парламентарий уточнил, что Тань-Авив пообещал дать симметричный ответ Тегерану на совершенную им 1 октября атаку. В то же время, израильские власти ждут помощи от своих союзников.
В этой связи Слуцкий утонил, что Израиль не дает никаких гарантий относительно ударов по иранским ядерным объектам. По его словам, в США уже звучат призывы оказать израильским властям всемерную поддержку, чтобы война не пришла к американцам, что очень похоже на аргументы в пользу "накачивания оружием Украины, которая постоянно обстреливает Запорожскую АЭС".
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РОССИЯИЗРАИЛЬСШАИРАНядерная угроза
 
 
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