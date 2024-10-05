https://1prime.ru/20241005/stroymaterialy-852006513.html

Раскрыта динамика покупок стройматериалов в России в 2024 году

Раскрыта динамика покупок стройматериалов в России в 2024 году - 05.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика покупок стройматериалов в России в 2024 году

Россияне увеличили покупки стройматериалов в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%, следует из исследования банка... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T06:33+0300

2024-10-05T06:33+0300

2024-10-05T06:33+0300

экономика

стройматериалы

строительство

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россияне увеличили покупки стройматериалов в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%, следует из исследования банка "Русский стандарт" на основе данных собственной эквайринговой сети, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Как показала статистика банка, общее число таких покупок (покупок стройматериалов – ред.) за три квартала текущего года выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в исследовании. При этом по количеству покупок за девять месяцев 2024 года среди трех рассматриваемых в исследовании категорий, в числе которых "товары для дома" и "садово-дачные принадлежности", стройматериалы оказались на третьем месте. Лидерами же среди них по числу покупок стали товары для дома: от посуды и домашнего текстиля до предметов декора. Эта категория заняла первое место, несмотря на то, что в этот период общее число таких покупок уменьшилось на 4% относительно аналогичного периода 2023 года. На втором месте в рассматриваемой тройке трат оказались садовые принадлежности, сюда вошли дачный инвентарь, а также покупки семян, саженцев, средств для улучшения качества почвы и прочее. В исследовании отмечается, что интерес россиян к обустройству загородной жизни вырос: общее число покупок в этой категории выросло на 27%. Что касается среднего чека, то на товары для дома по итогам трех кварталов текущего года он вырос на 16,5%, до 2 075 рублей с 1 780 рублей годом ранее, на покупку садовых растений и товаров для ухода за участками – на 18%, до 915 рублей с 775 рублей, а на стройматериалы, напротив, снизился на 26%, до 5 437 рублей с 7 388 рублей в январе-сентябре 2023 года.

https://1prime.ru/20240427/stroymaterialy-847755774.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стройматериалы, строительство