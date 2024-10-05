Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата - 05.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241005/trass-852011426.html
В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата
В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата - 05.10.2024, ПРАЙМ
В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата
Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене лондонского супермаркета, в котором в свое время был приобретен салат-латук, "переживший" срок... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T16:49+0300
2024-10-05T17:22+0300
происшествия
лиз трасс
салат
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/80/838008077_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_9d3ede4afd91c1bd6af9e8e8f9bd91ef.jpg
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене лондонского супермаркета, в котором в свое время был приобретен салат-латук, "переживший" срок пребывания на посту премьер-министра Лиз Трасс. Об этом рассказывается в публикации издания Guardian.В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки на то, что Трасс покинет премьерский поста в течение 35 дней – именно столько "живет" салат-латук. Газета Daily Star даже запустила трансляцию "гонки" между "жизнью" на посту Трасс и как таковой жизнью салата. Как оказалось, букмекеры были вполне оптимистичны в отношении Трасс. Она подала в отставку с поста премьер-министра спустя всего лишь шесть дней после начала трансляции "гонки", а под видео журналисты Daily Star поместили надпись: "Салат пережил Трасс"."Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в Уолтемстоу (район Лондона - прим. ред.) в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь", - рассказывается в материале Guardian.По традиции, берущей начало с XIX века, в Лондоне устанавливают синие мемориальные таблички на зданиях, которые как-либо связаны с известными личностями или событиями.Синяя табличка на супермаркете Tesco гласит: "Салат-латук, приобретенный здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)".
https://1prime.ru/20240924/krizis-851734755.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/80/838008077_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_f5a10b09da5e843b395d6699f5a2a2be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лиз трасс, салат
Происшествия, Лиз Трасс, салат
16:49 05.10.2024 (обновлено: 17:22 05.10.2024)
 
В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата

Guardian: в честь салата, "пережившего" Лиз Трасс, в Лондоне установили табличку

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЭлизабет Трасс
Элизабет Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене лондонского супермаркета, в котором в свое время был приобретен салат-латук, "переживший" срок пребывания на посту премьер-министра Лиз Трасс. Об этом рассказывается в публикации издания Guardian.
В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки на то, что Трасс покинет премьерский поста в течение 35 дней – именно столько "живет" салат-латук. Газета Daily Star даже запустила трансляцию "гонки" между "жизнью" на посту Трасс и как таковой жизнью салата. Как оказалось, букмекеры были вполне оптимистичны в отношении Трасс. Она подала в отставку с поста премьер-министра спустя всего лишь шесть дней после начала трансляции "гонки", а под видео журналисты Daily Star поместили надпись: "Салат пережил Трасс".
"Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в Уолтемстоу (район Лондона - прим. ред.) в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь", - рассказывается в материале Guardian.
По традиции, берущей начало с XIX века, в Лондоне устанавливают синие мемориальные таблички на зданиях, которые как-либо связаны с известными личностями или событиями.
Великобритания вышла из ЕС - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
"Главный противник мира": дипломат раскритиковал позицию Лондона по Украине
24 сентября, 07:35
Синяя табличка на супермаркете Tesco гласит: "Салат-латук, приобретенный здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)".
 
ПроисшествияЛиз Трасссалат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала