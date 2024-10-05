https://1prime.ru/20241005/trass-852011426.html

В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата

В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата - 05.10.2024, ПРАЙМ

В Лондоне установили мемориальную табличку в честь Лиз Трасс и салата

Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене лондонского супермаркета, в котором в свое время был приобретен салат-латук, "переживший" срок... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T16:49+0300

2024-10-05T16:49+0300

2024-10-05T17:22+0300

происшествия

лиз трасс

салат

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене лондонского супермаркета, в котором в свое время был приобретен салат-латук, "переживший" срок пребывания на посту премьер-министра Лиз Трасс. Об этом рассказывается в публикации издания Guardian.В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки на то, что Трасс покинет премьерский поста в течение 35 дней – именно столько "живет" салат-латук. Газета Daily Star даже запустила трансляцию "гонки" между "жизнью" на посту Трасс и как таковой жизнью салата. Как оказалось, букмекеры были вполне оптимистичны в отношении Трасс. Она подала в отставку с поста премьер-министра спустя всего лишь шесть дней после начала трансляции "гонки", а под видео журналисты Daily Star поместили надпись: "Салат пережил Трасс"."Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в Уолтемстоу (район Лондона - прим. ред.) в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь", - рассказывается в материале Guardian.По традиции, берущей начало с XIX века, в Лондоне устанавливают синие мемориальные таблички на зданиях, которые как-либо связаны с известными личностями или событиями.Синяя табличка на супермаркете Tesco гласит: "Салат-латук, приобретенный здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)".

https://1prime.ru/20240924/krizis-851734755.html

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лиз трасс, салат