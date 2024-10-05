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Грета Тунберг снова попала в историю

Грета Тунберг снова попала в историю - 05.10.2024, ПРАЙМ

Грета Тунберг снова попала в историю

Правоохранительные органы Бельгии задержали в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом пишет бельгийское издание Soir. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T19:03+0300

2024-10-05T19:03+0300

2024-10-05T19:06+0300

происшествия

грета тунберг

брюссель

задержание

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Бельгии задержали в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом пишет бельгийское издание Soir. Как сообщает газета, известная экоактивистка принимала участие в акции протеста против субсидирования вредных для экологии отраслей промышленности.В ходе акции около 150 протестантов уселись посреди одной из центральных брюссельских улиц, демонстрируя плакат с лозунгом "Требуем нулевые выбросы уже сейчас". Полицейские подразделения быстро рассредоточили активистов, а несколько человек из них, включая Тунберг, были задержаны за неповиновение органам власти.Протестная акция прошла в Брюсселе в знак поддержки письма с обвинением институтов Европейского союза, которые, как убеждена активисты, поддерживают вредные для экологии отрасли промышленности в Европе и странах Глобального Юга, невзирая на задекларированный курс на построение "зеленой экономики".

https://1prime.ru/20240918/wildberries-851647720.html

брюссель

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грета тунберг, брюссель, задержание