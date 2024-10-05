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Что-то задумал. В Киеве раскрыли, как Зеленский поступит с союзниками

Что-то задумал. В Киеве раскрыли, как Зеленский поступит с союзниками - 05.10.2024, ПРАЙМ

Что-то задумал. В Киеве раскрыли, как Зеленский поступит с союзниками

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится переложить вину за провалы на фронте на союзников Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T11:06+0300

2024-10-05T11:06+0300

2024-10-05T11:06+0300

россия

украина

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский стремится переложить вину за провалы на фронте на союзников Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене."Зеленский разыгрывает спектакль “плохие союзники” с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации", — указал парламентарий.Ранее 3 октября глава киевского режима сообщил, что украинские союзники отрицают возможность сбивать российские ракеты и беспилотники, которые летят в сторону Украины. Более того, по его словам, Украина испытывает трудности с получением членства в Североатлантическом альянсе.Кроме того, украинский политик в социальной сети X позавидовал Израилю, которому союзники оказали помощь с перехватом иранских ракет в ходе недавней атаки.

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россия, украина, владимир зеленский, запад