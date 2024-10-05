https://1prime.ru/20241005/ukraina-852010642.html

Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине

Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине - 05.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине

Париж должен перестать оказывать финансовую помощь Киеву на фоне царящей там коррупции. Об этом заявил лидер французской фракции "Патриоты" Флориан Филиппо,... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T14:37+0300

2024-10-05T14:37+0300

2024-10-05T14:37+0300

франция

украина

коррупция

https://cdnn.1prime.ru/img/77714/59/777145978_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_adac1b2afd528e7d115391149f4349b6.jpg

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Париж должен перестать оказывать финансовую помощь Киеву на фоне царящей там коррупции. Об этом заявил лидер французской фракции "Патриоты" Флориан Филиппо, написав об этом на своей странице в социальной сети X. "И вот куда идут наши деньги, отправленные на Украину! <…> В этой стране повсюду коррупция! <…> Достаточно! Ни одного евро ради Украины, войны и коррупции! Достаточно!" — написал политик.Таким образом он прокомментировал арест украинского руководителя медико-санитарной экспертной комиссии Татьяны Крупу.Ранее в Государственном бюро расследований Украины рассказали о задержании Татьяны Крупу, занимавшей пост руководителя медико-санитарной экспертной комиссии по подозрениям в незаконном обогащении. Отмечалось, что у нее было обнаружено порядка шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.

https://1prime.ru/20240809/korruptsiya-850777124.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, украина, коррупция