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Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине
Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине - 05.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине
Париж должен перестать оказывать финансовую помощь Киеву на фоне царящей там коррупции. Об этом заявил лидер французской фракции "Патриоты" Флориан Филиппо,... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T14:37+0300
2024-10-05T14:37+0300
франция
украина
коррупция
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Париж должен перестать оказывать финансовую помощь Киеву на фоне царящей там коррупции. Об этом заявил лидер французской фракции "Патриоты" Флориан Филиппо, написав об этом на своей странице в социальной сети X. "И вот куда идут наши деньги, отправленные на Украину! &lt;…&gt; В этой стране повсюду коррупция! &lt;…&gt; Достаточно! Ни одного евро ради Украины, войны и коррупции! Достаточно!" — написал политик.Таким образом он прокомментировал арест украинского руководителя медико-санитарной экспертной комиссии Татьяны Крупу.Ранее в Государственном бюро расследований Украины рассказали о задержании Татьяны Крупу, занимавшей пост руководителя медико-санитарной экспертной комиссии по подозрениям в незаконном обогащении. Отмечалось, что у нее было обнаружено порядка шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.
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франция, украина, коррупция
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, коррупция
14:37 05.10.2024
 
Во Франции сделали заявление из-за коррупции на Украине

Политик Филиппо потребовал прекратить поддерживать Украину из-за коррупции

© fotolia.com / Brian Jackson%Коррупция
%Коррупция - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© fotolia.com / Brian Jackson
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Париж должен перестать оказывать финансовую помощь Киеву на фоне царящей там коррупции. Об этом заявил лидер французской фракции "Патриоты" Флориан Филиппо, написав об этом на своей странице в социальной сети X.
"И вот куда идут наши деньги, отправленные на Украину! <…> В этой стране повсюду коррупция! <…> Достаточно! Ни одного евро ради Украины, войны и коррупции! Достаточно!" — написал политик.
Таким образом он прокомментировал арест украинского руководителя медико-санитарной экспертной комиссии Татьяны Крупу.
Ранее в Государственном бюро расследований Украины рассказали о задержании Татьяны Крупу, занимавшей пост руководителя медико-санитарной экспертной комиссии по подозрениям в незаконном обогащении. Отмечалось, что у нее было обнаружено порядка шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.
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ФРАНЦИЯУКРАИНАкоррупция
 
 
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