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Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства
Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства - 05.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства
Детям, беременным женщинам и людям, имеющим хронические заболевания, ни в коем случае нельзя заниматься вегетарианством и веганством. Об этом агентству РИА... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T08:36+0300
2024-10-05T08:37+0300
россия
вегетарианство
питание
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Детям, беременным женщинам и людям, имеющим хронические заболевания, ни в коем случае нельзя заниматься вегетарианством и веганством. Об этом агентству РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова.По ее словам, подобная диета может привести к значительному дефициту необходимых элементов в организме. Врач добавила, что, если речь идет о детях, то впоследствии у них могут наступить очень серьезные сбои в организме, такие как хронические и аутоиммунные заболевания, низкий вес, а в некоторых случаях даже бесплодие. Такой рацион также противопоказан беременным женщинам, так как у них сильно перестраивается организм, а развитие плода требует много строительных элементов: это и белок, и холестерин, требуется много жиров и углеводов, потому что происходит закладка клеток и органов плода. К тому же, организму самой женщины также нужно намного больше питательных веществ, витаминов и микроэлементов, чтобы выносить ребенка. Опасность навредить сразу двоим многократно возрастает.
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россия, вегетарианство, питание
РОССИЯ, вегетарианство, питание
08:36 05.10.2024 (обновлено: 08:37 05.10.2024)
 
Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства

Врач Сузорукова предупредила об опасности вегетарианства и веганства

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФабрика бортового питания аэропорта Домодедово
Фабрика бортового питания аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Детям, беременным женщинам и людям, имеющим хронические заболевания, ни в коем случае нельзя заниматься вегетарианством и веганством. Об этом агентству РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова.
По ее словам, подобная диета может привести к значительному дефициту необходимых элементов в организме. Врач добавила, что, если речь идет о детях, то впоследствии у них могут наступить очень серьезные сбои в организме, такие как хронические и аутоиммунные заболевания, низкий вес, а в некоторых случаях даже бесплодие.
Такой рацион также противопоказан беременным женщинам, так как у них сильно перестраивается организм, а развитие плода требует много строительных элементов: это и белок, и холестерин, требуется много жиров и углеводов, потому что происходит закладка клеток и органов плода. К тому же, организму самой женщины также нужно намного больше питательных веществ, витаминов и микроэлементов, чтобы выносить ребенка. Опасность навредить сразу двоим многократно возрастает.
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РОССИЯвегетарианствопитание
 
 
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