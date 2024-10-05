https://1prime.ru/20241005/vegetarianstvo-852007282.html

Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства

Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства - 05.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности вегетарианства и веганства

Детям, беременным женщинам и людям, имеющим хронические заболевания, ни в коем случае нельзя заниматься вегетарианством и веганством. Об этом агентству РИА... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T08:36+0300

2024-10-05T08:36+0300

2024-10-05T08:37+0300

россия

вегетарианство

питание

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Детям, беременным женщинам и людям, имеющим хронические заболевания, ни в коем случае нельзя заниматься вегетарианством и веганством. Об этом агентству РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова.По ее словам, подобная диета может привести к значительному дефициту необходимых элементов в организме. Врач добавила, что, если речь идет о детях, то впоследствии у них могут наступить очень серьезные сбои в организме, такие как хронические и аутоиммунные заболевания, низкий вес, а в некоторых случаях даже бесплодие. Такой рацион также противопоказан беременным женщинам, так как у них сильно перестраивается организм, а развитие плода требует много строительных элементов: это и белок, и холестерин, требуется много жиров и углеводов, потому что происходит закладка клеток и органов плода. К тому же, организму самой женщины также нужно намного больше питательных веществ, витаминов и микроэлементов, чтобы выносить ребенка. Опасность навредить сразу двоим многократно возрастает.

https://1prime.ru/20210420/833497778.html

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россия, вегетарианство, питание