https://1prime.ru/20241005/yadernye-ispytaniya-852008650.html

"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний

"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний - 05.10.2024, ПРАЙМ

"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний

Москва даст симметричный ответ на возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T10:37+0300

2024-10-05T10:37+0300

2024-10-05T10:38+0300

россия

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Москва даст симметричный ответ на возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала RT.

https://1prime.ru/20241005/ukraina-852008357.html

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россия, сша, ядерное оружие