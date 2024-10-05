https://1prime.ru/20241005/yadernye-ispytaniya-852008650.html
"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний
"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний - 05.10.2024, ПРАЙМ
"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний
Москва даст симметричный ответ на возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T10:37+0300
2024-10-05T10:37+0300
2024-10-05T10:38+0300
россия
сша
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Москва даст симметричный ответ на возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала RT.
https://1prime.ru/20241005/ukraina-852008357.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний
Рябков: Россия ответит зеркально на возобновление США ядерных испытаний