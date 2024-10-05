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"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний - 05.10.2024, ПРАЙМ
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"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний
"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний - 05.10.2024, ПРАЙМ
"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний
Москва даст симметричный ответ на возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T10:37+0300
2024-10-05T10:38+0300
россия
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Москва даст симметричный ответ на возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала RT.
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россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
10:37 05.10.2024 (обновлено: 10:38 05.10.2024)
 
"Не заржавеет". В МИД прокомментировали возобновление США ядерных испытаний

Рябков: Россия ответит зеркально на возобновление США ядерных испытаний

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Москва даст симметричный ответ на возобновление Вашингтоном ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала RT.
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