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РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота
РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота - 05.10.2024, ПРАЙМ
РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота
Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота, пишет издание РБК. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:11+0300
2024-10-05T17:11+0300
2024-10-05T17:11+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота, пишет издание РБК.Отмечается, что по итогам прошлого года Центробанки разных стран приобрели 1037 тонн золота. Абсолютным лидером по запасам этого драгоценного металла являются США, доля в золотовалютных резервах этого государства оценивается в 72,4 процента.Отмечается, что второе место в топе заняла Германия, чьи резервы оцениваются в 3351,5 тонны. За ней следует Франция и Италия, которые обладают 2436,8 и 2451,8 тонны золота соответственно.Россия же к началу августа 2024 года накопила рекордный объем золота, который оценивается в 2335,9 тонны. Доля золота в российских золотовалютных резервах достигла 29,5 процента.
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мир, золото, золотовалютные резервы
МИР, золото, золотовалютные резервы
РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота
РБК: Россия вошла в топ-10 стран с самыми большими запасами золота
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ.
Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота, пишет
издание РБК.
Отмечается, что по итогам прошлого года Центробанки разных стран приобрели 1037 тонн золота. Абсолютным лидером по запасам этого драгоценного металла являются США, доля в золотовалютных резервах этого государства оценивается в 72,4 процента.
Отмечается, что второе место в топе заняла Германия, чьи резервы оцениваются в 3351,5 тонны. За ней следует Франция и Италия, которые обладают 2436,8 и 2451,8 тонны золота соответственно.
Россия же к началу августа 2024 года накопила рекордный объем золота, который оценивается в 2335,9 тонны. Доля золота в российских золотовалютных резервах достигла 29,5 процента.
Стоимость золота снижается на двух факторах