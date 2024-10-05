https://1prime.ru/20241005/zoloto-852012039.html

РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота

РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота - 05.10.2024, ПРАЙМ

РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота

Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота, пишет издание РБК. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T17:11+0300

2024-10-05T17:11+0300

2024-10-05T17:11+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по запасам золота, пишет издание РБК.Отмечается, что по итогам прошлого года Центробанки разных стран приобрели 1037 тонн золота. Абсолютным лидером по запасам этого драгоценного металла являются США, доля в золотовалютных резервах этого государства оценивается в 72,4 процента.Отмечается, что второе место в топе заняла Германия, чьи резервы оцениваются в 3351,5 тонны. За ней следует Франция и Италия, которые обладают 2436,8 и 2451,8 тонны золота соответственно.Россия же к началу августа 2024 года накопила рекордный объем золота, который оценивается в 2335,9 тонны. Доля золота в российских золотовалютных резервах достигла 29,5 процента.

https://1prime.ru/20241004/zoloto-852001696.html

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мир, золото, золотовалютные резервы