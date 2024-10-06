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В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций

В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций

Некоторых клиентов государственного производителя алмазов Анголы "отпугивает" его партнерство с российской компанией "АЛРОСА" , заявил Bloomberg генеральный... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T08:21+0300

2024-10-06T08:21+0300

2024-10-06T08:21+0300

экономика

ангола

алроса

алмазы

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Некоторых клиентов государственного производителя алмазов Анголы "отпугивает" его партнерство с российской компанией "АЛРОСА" , заявил Bloomberg генеральный директор ангольской компании Жозе Ганга Жуниора.При этом он подчеркнул, что ее продукция не подпадает под западные санкции. "Алмазы, которые есть в Анголе, наши", — уточнил Ганга Жуниор.АЛРОСА владеет 41% акций ангольской компании Catoca, которая, в свою очередь, владеет чуть более чем половиной рудника Луэле.По словам топ-менеджера, Ангола "иногда сталкивается с трудностями" с клиентами на определенных рынках из-за доли АЛРОСА в рудниках.Ганга Жуниор отказался сообщить, оказывается ли на Анголу давление с целью вытеснения АЛРОСА из Catoca. "АЛРОСА не вмешивается в деятельность Анголы", — сказал он.Страны "Большой семерки" договорились запретить импорт российских алмазов с начала этого года, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать СВО. Первоначально запрет распространялся на весь импорт необработанных алмазов напрямую из России, но с марта был расширен и на камни, обработанные в третьих странах. АЛРОСА также находится под санкциями США и Евросоюза.Ганга Жуниор заявил , что для соблюдения санкций G-7 Endiama должна создать систему отслеживания и идентификации алмазов, добываемых на ее рудниках.

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ангола, алроса, алмазы, россия, санкции против рф