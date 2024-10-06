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В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций - 06.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241006/almazy-852014853.html
В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций
В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций - 06.10.2024, ПРАЙМ
В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций
Некоторых клиентов государственного производителя алмазов Анголы "отпугивает" его партнерство с российской компанией "АЛРОСА" , заявил Bloomberg генеральный... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T08:21+0300
2024-10-06T08:21+0300
экономика
ангола
алроса
алмазы
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Некоторых клиентов государственного производителя алмазов Анголы "отпугивает" его партнерство с российской компанией "АЛРОСА" , заявил Bloomberg генеральный директор ангольской компании Жозе Ганга Жуниора.При этом он подчеркнул, что ее продукция не подпадает под западные санкции. "Алмазы, которые есть в Анголе, наши", — уточнил Ганга Жуниор.АЛРОСА владеет 41% акций ангольской компании Catoca, которая, в свою очередь, владеет чуть более чем половиной рудника Луэле.По словам топ-менеджера, Ангола "иногда сталкивается с трудностями" с клиентами на определенных рынках из-за доли АЛРОСА в рудниках.Ганга Жуниор отказался сообщить, оказывается ли на Анголу давление с целью вытеснения АЛРОСА из Catoca. "АЛРОСА не вмешивается в деятельность Анголы", — сказал он.Страны "Большой семерки" договорились запретить импорт российских алмазов с начала этого года, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать СВО. Первоначально запрет распространялся на весь импорт необработанных алмазов напрямую из России, но с марта был расширен и на камни, обработанные в третьих странах. АЛРОСА также находится под санкциями США и Евросоюза.Ганга Жуниор заявил , что для соблюдения санкций G-7 Endiama должна создать систему отслеживания и идентификации алмазов, добываемых на ее рудниках.
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ангола, алроса, алмазы, россия, санкции против рф
Экономика, АНГОЛА, Алроса, алмазы, РОССИЯ, санкции против РФ
08:21 06.10.2024
 
В Анголе рассказали о проблемах с АЛРОСА из-за санкций

В Анголе заявили, что участие России в добыче алмазов отпугивает клиентов

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© fotolia.com / chatalog
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Некоторых клиентов государственного производителя алмазов Анголы "отпугивает" его партнерство с российской компанией "АЛРОСА" , заявил Bloomberg генеральный директор ангольской компании Жозе Ганга Жуниора.
При этом он подчеркнул, что ее продукция не подпадает под западные санкции. "Алмазы, которые есть в Анголе, наши", — уточнил Ганга Жуниор.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
"Алроса" ожидает восстановления спроса на алмазы в ближайшие месяцы
10 сентября, 05:20
АЛРОСА владеет 41% акций ангольской компании Catoca, которая, в свою очередь, владеет чуть более чем половиной рудника Луэле.
По словам топ-менеджера, Ангола "иногда сталкивается с трудностями" с клиентами на определенных рынках из-за доли АЛРОСА в рудниках.
Ганга Жуниор отказался сообщить, оказывается ли на Анголу давление с целью вытеснения АЛРОСА из Catoca. "АЛРОСА не вмешивается в деятельность Анголы", — сказал он.
Страны "Большой семерки" договорились запретить импорт российских алмазов с начала этого года, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать СВО. Первоначально запрет распространялся на весь импорт необработанных алмазов напрямую из России, но с марта был расширен и на камни, обработанные в третьих странах. АЛРОСА также находится под санкциями США и Евросоюза.
Ганга Жуниор заявил , что для соблюдения санкций G-7 Endiama должна создать систему отслеживания и идентификации алмазов, добываемых на ее рудниках.
 
ЭкономикаАНГОЛААлросаалмазыРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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