Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241006/aviareysy-852019963.html
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с вечера воскресенья до утра понедельника , говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T20:01+0300
2024-10-06T20:01+0300
происшествия
авиарейсы
отмена
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/49/842344990_0:68:2400:1418_1920x0_80_0_0_ff8945a0cd99ab227919a1af57fa1018.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с вечера воскресенья до утра понедельника , говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана. "Все рейсы в международном аэропорту Бейрута отменены с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника", - указывается в сообщении.
https://1prime.ru/20241006/iran-852019204.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/49/842344990_92:0:2220:1596_1920x0_80_0_0_3c828e6498dfb5e073d2d4356740ec25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиарейсы, отмена
Происшествия, авиарейсы, отмена
20:01 06.10.2024
 
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника

Аэропорт Бейрута отменил все рейсы с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника

© Фото : Unsplash/rashid khreissБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© Фото : Unsplash/rashid khreiss
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с вечера воскресенья до утра понедельника , говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана.
"Все рейсы в международном аэропорту Бейрута отменены с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника", - указывается в сообщении.
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
18:24
 
Происшествияавиарейсыотмена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала