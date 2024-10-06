https://1prime.ru/20241006/aviareysy-852019963.html

Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника

Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ

Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника

Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с вечера воскресенья до утра понедельника , говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана. | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T20:01+0300

2024-10-06T20:01+0300

2024-10-06T20:01+0300

происшествия

авиарейсы

отмена

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с вечера воскресенья до утра понедельника , говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана. "Все рейсы в международном аэропорту Бейрута отменены с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника", - указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20241006/iran-852019204.html

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авиарейсы, отмена