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Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с вечера воскресенья до утра понедельника , говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T20:01+0300
2024-10-06T20:01+0300
2024-10-06T20:01+0300
происшествия
авиарейсы
отмена
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с вечера воскресенья до утра понедельника , говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана. "Все рейсы в международном аэропорту Бейрута отменены с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника", - указывается в сообщении.
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авиарейсы, отмена
Происшествия, авиарейсы, отмена
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Аэропорт Бейрута отменил все рейсы с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника