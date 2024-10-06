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Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport
Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport - 06.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport
Внедорожник Lada Niva Sport оказался мощнее, чем ранее заявлялось, сообщает motor.ru. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T14:21+0300
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lada
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Внедорожник Lada Niva Sport оказался мощнее, чем ранее заявлялось, сообщает motor.ru.Так, "АвтоВАЗ" запустил серийный выпуск автомобилей Niva Sport. Отмечается, что эта машина отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Кроме того, утверждается, что машина должна быть оснащена форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.LADA представляет собой советскую и российскую марку автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
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россия, авторынок рф, lada
РОССИЯ, авторынок РФ, Lada
14:21 06.10.2024
 
Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport

Motor: внедорожник Lada Niva Sport получил более мощный двигатель

LADA Niva Sport
LADA Niva Sport
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Внедорожник Lada Niva Sport оказался мощнее, чем ранее заявлялось, сообщает motor.ru.
Так, "АвтоВАЗ" запустил серийный выпуск автомобилей Niva Sport. Отмечается, что эта машина отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями.
Кроме того, утверждается, что машина должна быть оснащена форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.
LADA представляет собой советскую и российскую марку автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
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РОССИЯавторынок РФLada
 
 
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