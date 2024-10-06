https://1prime.ru/20241006/avtorynok-852017753.html
Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport
Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport - 06.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport
Внедорожник Lada Niva Sport оказался мощнее, чем ранее заявлялось, сообщает motor.ru. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T14:21+0300
2024-10-06T14:21+0300
2024-10-06T14:21+0300
россия
авторынок рф
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850369744_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e26503c037be81cee6b26f11afb47705.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Внедорожник Lada Niva Sport оказался мощнее, чем ранее заявлялось, сообщает motor.ru.Так, "АвтоВАЗ" запустил серийный выпуск автомобилей Niva Sport. Отмечается, что эта машина отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Кроме того, утверждается, что машина должна быть оснащена форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.LADA представляет собой советскую и российскую марку автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
https://1prime.ru/20240930/toyota-851860331.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850369744_98:0:1058:720_1920x0_80_0_0_892c55fbf3d445b85a6ea72587088103.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок рф, lada
РОССИЯ, авторынок РФ, Lada
Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport
Motor: внедорожник Lada Niva Sport получил более мощный двигатель
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ.
Внедорожник Lada Niva Sport оказался мощнее, чем ранее заявлялось, сообщает
motor.ru.
Так, "АвтоВАЗ" запустил серийный выпуск автомобилей Niva Sport. Отмечается, что эта машина отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями.
Кроме того, утверждается, что машина должна быть оснащена форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.
LADA представляет собой советскую и российскую марку автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
Культовый седан от Toyota вернулся на российский авторынок