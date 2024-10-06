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Казахстан заявил об отсутствии нужды в резервировании бензина в России

Казахстан заявил об отсутствии нужды в резервировании бензина в России - 06.10.2024, ПРАЙМ

Казахстан заявил об отсутствии нужды в резервировании бензина в России

Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50-70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T08:50+0300

2024-10-06T08:50+0300

2024-10-06T08:50+0300

энергетика

казахстан

россия

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АСТАНА, 6 окт – ПРАЙМ. Ежегодно на осень Казахстан резервирует 50-70 тысяч тонн бензина в России, однако сейчас такой потребности у республики нет, сообщил в воскресенье министр энергетики Алмасадам Саткалиев. "Ежегодно мы резервируем на осень 50- 70 тысяч тонн бензина в России и даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - сказал министр после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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казахстан

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казахстан, россия