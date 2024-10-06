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Медвежье ралли скоро схлопнется: рынок отвык рисковать

Медвежье ралли скоро схлопнется: рынок отвык рисковать - 06.10.2024, ПРАЙМ

Медвежье ралли скоро схлопнется: рынок отвык рисковать

В минувшем месяце российскому рынку акций удалось частично отыграть потери второй половины августа. Индекс МосБиржи вернулся к отметке в 2800 пунктов,... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T08:00+0300

2024-10-06T08:00+0300

2024-10-06T08:00+0300

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биржи

мосбиржа

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В минувшем месяце российскому рынку акций удалось частично отыграть потери второй половины августа. Индекс МосБиржи вернулся к отметке в 2800 пунктов, оттолкнувшись от своего более чем годового минимума на 13% вверх. Тем не менее говорить о развороте к устойчивому росту преждевременно. Наблюдаемый отскок напоминает отчасти "медвежье ралли", поскольку, на наш взгляд, носит кратковременный характер. Восстановление котировок обусловлено технической перепроданностью и тем, что негативные сценарии, заложенные инвесторами в цены, частично не реализовались.Однако один из ключевых рисков – дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики – сохраняется. Замедления инфляции в недельных данных по инфляции все еще недостаточно для того, чтобы говорить об устойчивом дезинфляционном тренде. Данные последующих месяцев, скорее всего, отразят устойчивость инфляционного давления. Один из факторов — повышение с 1 октября на 70–85% утилизационного сбора на автомобили. Кроме того, по данным "Коммерсанта", РЖД планируют провести индексацию тарифов на перевозку грузов в 2025 году, что увеличит стоимость логистики и, соответственно, отпускные цены на товары.Эльвира Набиуллина на прошедшем недавно Международном банковском форуме подтвердила вероятность подъема ключевой ставки до 20% на заседании в этом месяце. Глава ЦБ отметила, что, по оперативным данным за сентябрь, общий рост кредитования остается существенным. Кроме того, новые параметры федерального бюджета также внесут вклад в инфляцию в этом и следующем году, поскольку предполагают увеличение финансирования оборонного сектора. Это предполагает сохранение повышенного спроса на рабочую силу со стороны ВПК и очередной виток роста заработных плат. Соответственно, потребительский спрос продолжит рост, что усугубит проблему разрыва с возможностями экономики в наращивании предложения и сохранит высокое ценовое давление.Геополитическая повестка и перспектива ухудшения динамики финансовых результатов компаний из-за высокой стоимости обслуживания долга продолжат держать рынок в напряжении и ограничивать потенциал роста. Однако в пользу российских акций может сыграть восстановление цен на нефть и металлы за счет потенциального оживления экономики Китая после объявленных мер стимулирования.В целом коррекция повысила привлекательность российского рынка по фундаментальным оценкам. Текущая оценка рынка акций по мультипликатору P/E вблизи 4х предполагает среднегодовой возврат на инвестиции 25%, причем без учета инфляции. Для реализации этого потенциала потребуется время, однако можно предположить, что после выхода ключевой ставки ЦБ на плато рынок восстановится уже за счет ожиданий смягчения ДКП (аналогичный тренд наблюдался на в акциях США последние полтора года). Полагаем, что в ближайшие два месяца IMOEX будет торговаться в боковом диапазоне, в пределах 2700-2960 пунктов, поскольку драйверы для роста при текущих процентных ставках недостаточно – риск-аппетит ограничен, поскольку инструменты денежного рынка представляются более безопасным и прибыльным вариантом для вложений.Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

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Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржи, мосбиржа