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"Отвращение к давлению Запада". БРИКС стал глобальным противовесом - 06.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Отвращение к давлению Запада". БРИКС стал глобальным противовесом
"Отвращение к давлению Запада". БРИКС стал глобальным противовесом - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Отвращение к давлению Запада". БРИКС стал глобальным противовесом
В октябре 2024 года в Казани пройдет саммит БРИКС с участием новых членов: Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ — блока, который стал противовесом Западу и отражает... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T10:56+0300
2024-10-06T10:56+0300
экономика
брикс
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В октябре 2024 года в Казани пройдет саммит БРИКС с участием новых членов: Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ — блока, который стал противовесом Западу и отражает перераспределение глобальной экономической мощи, пишет индийское издание The Statesman.Термин "БРИК" ввел главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нил в 2001 году, показав, что четыре страны вносят больший вклад в мировую экономику, чем G7.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВместе с тем, БРИКС состоит из стран с разными политическими системами и экономическими масштабами. У блока нет официальной структуры, юридической системы, торгового соглашения или единой валюты.Испытывая отвращение к нескончаемому давлению Запада на МВФ и Всемирный банк, в 2014 году страны БРИКС учредили Новый банк развития (НБР), напоминает автор.Члены БРИКС имеют разные взгляды на геополитические проблемы и отношения с Западом. Россия и Китай стремятся сделать БРИКС противовесом Западу. Россия использует блок для продвижения антизападной повестки и дедолларизации. Китай и Россия разделяют амбиции по углублению многосторонности и привлечению новых стран.Как отмечается, БРИКС может повысить геополитический авторитет Глобального Юга.Новые члены, такие как Египет и Эфиопия, получают символические и экономические выгоды.В августе 2023 года БРИКС расширился за счет Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ. Саудовская Аравия участвует, но не присоединилась официально. Новые власти Аргентины отозвали заявку. Тем не менее, к блоку хотят присоединиться около 40 стран.Как пишет автор, развивающиеся страны устали от морализаторства Запада и стремятся к многополярности.Расширение БРИКС может повысить геополитический авторитет Глобального Юга, однако по поводу экономических выгод пока мало определенности, говорится в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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брикс
Экономика, БРИКС
10:56 06.10.2024
 
"Отвращение к давлению Запада". БРИКС стал глобальным противовесом

The Statesman: расширение БРИКС показывает перераспределение глобальной мощи

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В октябре 2024 года в Казани пройдет саммит БРИКС с участием новых членов: Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ — блока, который стал противовесом Западу и отражает перераспределение глобальной экономической мощи, пишет индийское издание The Statesman.
Термин "БРИК" ввел главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нил в 2001 году, показав, что четыре страны вносят больший вклад в мировую экономику, чем G7.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Вместе с тем, БРИКС состоит из стран с разными политическими системами и экономическими масштабами. У блока нет официальной структуры, юридической системы, торгового соглашения или единой валюты.
Аддис-Абеба, Эфиопия - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС, сообщили СМИ
4 октября, 20:09
Испытывая отвращение к нескончаемому давлению Запада на МВФ и Всемирный банк, в 2014 году страны БРИКС учредили Новый банк развития (НБР), напоминает автор.
Члены БРИКС имеют разные взгляды на геополитические проблемы и отношения с Западом. Россия и Китай стремятся сделать БРИКС противовесом Западу. Россия использует блок для продвижения антизападной повестки и дедолларизации. Китай и Россия разделяют амбиции по углублению многосторонности и привлечению новых стран.
Как отмечается, БРИКС может повысить геополитический авторитет Глобального Юга.
Новые члены, такие как Египет и Эфиопия, получают символические и экономические выгоды.
В августе 2023 года БРИКС расширился за счет Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ. Саудовская Аравия участвует, но не присоединилась официально. Новые власти Аргентины отозвали заявку. Тем не менее, к блоку хотят присоединиться около 40 стран.
Как пишет автор, развивающиеся страны устали от морализаторства Запада и стремятся к многополярности.
Расширение БРИКС может повысить геополитический авторитет Глобального Юга, однако по поводу экономических выгод пока мало определенности, говорится в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаБРИКС
 
 
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