https://1prime.ru/20241006/f-16-852020496.html

Нидерланды поставили Украине первую партию F-16

Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 - 06.10.2024, ПРАЙМ

Нидерланды поставили Украине первую партию F-16

Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T21:39+0300

2024-10-06T21:39+0300

2024-10-06T21:45+0300

вооружения

f-16

украина

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев. Об этом соцсети Х сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс по итогам поездки в Киев и Харьков. "Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину... Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", - написал Брекелманс.

https://1prime.ru/20241003/f-16-851936045.html

украина

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f-16, украина