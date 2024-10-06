https://1prime.ru/20241006/f-16-852020496.html
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 - 06.10.2024, ПРАЙМ
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T21:39+0300
2024-10-06T21:39+0300
2024-10-06T21:45+0300
вооружения
f-16
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_9482cb1123c3f96ebc0affcee4de3f09.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев. Об этом соцсети Х сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс по итогам поездки в Киев и Харьков. "Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину... Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", - написал Брекелманс.
https://1prime.ru/20241003/f-16-851936045.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_232:0:4008:2832_1920x0_80_0_0_b60fbeffc8ba6cad12b79717ea6fbb40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, украина
Вооружения, F-16, УКРАИНА
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
Министр обороны: Нидерланды поставили Киеву первую партию F-16 из 24 обещанных
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев. Об этом соцсети Х сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс по итогам поездки в Киев и Харьков.
"Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину... Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", - написал Брекелманс.
"Уступают". В США сообщили плохие новости Украине про F-16