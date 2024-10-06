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Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16 - 06.10.2024, ПРАЙМ
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16
Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T21:39+0300
2024-10-06T21:45+0300
вооружения
f-16
украина
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев. Об этом соцсети Х сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс по итогам поездки в Киев и Харьков. "Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину... Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", - написал Брекелманс.
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f-16, украина
Вооружения, F-16, УКРАИНА
21:39 06.10.2024 (обновлено: 21:45 06.10.2024)
 
Нидерланды поставили Украине первую партию F-16

Министр обороны: Нидерланды поставили Киеву первую партию F-16 из 24 обещанных

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 запланированных истребителей, остальные должны прибыть на Украину в течение ближайших месяцев. Об этом соцсети Х сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс по итогам поездки в Киев и Харьков.
"Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину... Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы", - написал Брекелманс.
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