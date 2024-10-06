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Назван объем поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан
Назван объем поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан - 06.10.2024, ПРАЙМ
Назван объем поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан
Порядка 3,8 миллиарда кубометров российского газа поставляется в Узбекистан через Казахстан, сообщил в воскресенье казахский министр энергетики Алмасадам... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T08:42+0300
2024-10-06T08:42+0300
2024-10-06T08:42+0300
энергетика
газ
россия
узбекистан
казахстан
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АСТАНА, 6 окт – ПРАЙМ. Порядка 3,8 миллиарда кубометров российского газа поставляется в Узбекистан через Казахстан, сообщил в воскресенье казахский министр энергетики Алмасадам Саткалиев. "Сейчас осуществляется транзит российского газа в Республику Узбекистан. Где-то речь идёт о 3,8 миллиарда кубических метров. Казахстан берёт только своповые операции в отсутствии дефицита газа на внутреннем рынке. То есть это небольшие объёмы. Цены формируются, как я уже сказал, по спот цене", - сказал глава минэнерго республики. Ранее зампредседателя правления по экономике и финансам QazaqGaz Акан Айдын сообщал, что объем транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан планируется увеличить до 11 миллиардов кубометров в год. Система магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России. В июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума "Газпром" и Узбекистан подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан. "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана, а также план по подготовке магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" к транспорту российского газа в Узбекистан.
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газ, россия, узбекистан, казахстан
Энергетика, Газ, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН
Назван объем поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан
Порядка 3,8 млрд куб. м. газа из РФ поставляется в Узбекистан через Казахстан
АСТАНА, 6 окт – ПРАЙМ. Порядка 3,8 миллиарда кубометров российского газа поставляется в Узбекистан через Казахстан, сообщил в воскресенье казахский министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
"Сейчас осуществляется транзит российского газа в Республику Узбекистан. Где-то речь идёт о 3,8 миллиарда кубических метров. Казахстан берёт только своповые операции в отсутствии дефицита газа на внутреннем рынке. То есть это небольшие объёмы. Цены формируются, как я уже сказал, по спот цене", - сказал глава минэнерго республики.
Ранее зампредседателя правления по экономике и финансам QazaqGaz Акан Айдын сообщал, что объем транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан планируется увеличить до 11 миллиардов кубометров в год.
Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз
Система магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России.
В июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума "Газпром" и Узбекистан подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан. "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана, а также план по подготовке магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" к транспорту российского газа в Узбекистан.