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Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T18:24+0300
2024-10-06T18:24+0300
2024-10-06T18:37+0300
происшествия
иран
авиарейсы
отмена
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу. Его слова приводит информагентство Mehr.Эта мера была принята в связи с ростом напряженности в регионе после недавнего иранского удара по Израилю."Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - прим. ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - цитирует Ярзелу информагентство.
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иран, авиарейсы, отмена
Происшествия, ИРАН, авиарейсы, отмена
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
В Иране отменили все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу. Его слова приводит информагентство Mehr.
Эта мера была принята в связи с ростом напряженности в регионе после недавнего иранского удара по Израилю.
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"Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - прим. ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - цитирует Ярзелу информагентство.