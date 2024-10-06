Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241006/iran-852019204.html
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника
В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T18:24+0300
2024-10-06T18:37+0300
происшествия
иран
авиарейсы
отмена
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:4448:2503_1920x0_80_0_0_73dc9e960548084510c46a3e4b31b0ce.jpg
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу. Его слова приводит информагентство Mehr.Эта мера была принята в связи с ростом напряженности в регионе после недавнего иранского удара по Израилю."Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - прим. ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - цитирует Ярзелу информагентство.
https://1prime.ru/20241004/bayden-852004812.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:3872:2904_1920x0_80_0_0_f6e92140e45dcf1f7da3349382bfe02e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, авиарейсы, отмена
Происшествия, ИРАН, авиарейсы, отмена
18:24 06.10.2024 (обновлено: 18:37 06.10.2024)
 
Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника

В Иране отменили все авиарейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника

© AFP / Atta KenareЗдание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© AFP / Atta Kenare
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу. Его слова приводит информагентство Mehr.
Эта мера была принята в связи с ростом напряженности в регионе после недавнего иранского удара по Израилю.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Байден призвал Израиль найти альтернативу ударам по нефтяным объектам Ирана
4 октября, 21:48
"Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - прим. ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - цитирует Ярзелу информагентство.
 
ПроисшествияИРАНавиарейсыотмена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала