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Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника

Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника - 06.10.2024, ПРАЙМ

Иран отменил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника

В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T18:24+0300

2024-10-06T18:24+0300

2024-10-06T18:37+0300

происшествия

иран

авиарейсы

отмена

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В иранских аэропортах отменили все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу. Его слова приводит информагентство Mehr.Эта мера была принята в связи с ростом напряженности в регионе после недавнего иранского удара по Израилю."Учитывая возникшие ограничения... авиарейсы аэропортов страны отменены с 21.00 (20.30 мск - прим. ред.) вечера воскресенья, 6 октября, до 6.00 (5.30 мск - ред.) завтрашнего дня, 7 октября", - цитирует Ярзелу информагентство.

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иран

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иран, авиарейсы, отмена