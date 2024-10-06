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В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны - 06.10.2024, ПРАЙМ
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В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны - 06.10.2024, ПРАЙМ
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны
На железнодорожной станции в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны. Пострадавших и угроз окружающей среде нет, передает пресс-служба | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T19:21+0300
2024-10-06T19:24+0300
происшествия
нижегородская область
происшествие
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На железнодорожной станции в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны. Пострадавших и угроз окружающей среде нет, передает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). Как сообщили в ГЖД, на станции Игумново в одной из цистерн грузового поезда была обнаружена течь серной кислоты. В связи с этим вагон отставили на подъездной путь "для разгрузки и устранения течи".При этом в пресс-службе подчеркнули, что случившееся никак не сказалось на движении других поездов.
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нижегородская область, происшествие
Происшествия, Нижегородская область, происшествие
19:21 06.10.2024 (обновлено: 19:24 06.10.2024)
 
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны

ГЖД: в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк#Цистерна с нефтью. Архивное фото
#Цистерна с нефтью. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На железнодорожной станции в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны. Пострадавших и угроз окружающей среде нет, передает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).
Как сообщили в ГЖД, на станции Игумново в одной из цистерн грузового поезда была обнаружена течь серной кислоты. В связи с этим вагон отставили на подъездной путь "для разгрузки и устранения течи".
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При этом в пресс-службе подчеркнули, что случившееся никак не сказалось на движении других поездов.
 
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