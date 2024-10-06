https://1prime.ru/20241006/kislota-852019837.html

В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны

В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны

На железнодорожной станции в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны. Пострадавших и угроз окружающей среде нет, передает пресс-служба | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T19:21+0300

2024-10-06T19:21+0300

2024-10-06T19:24+0300

происшествия

нижегородская область

происшествие

https://cdnn.1prime.ru/img/82698/93/826989379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8842d99b5911be1d6adb5be6222d5b19.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На железнодорожной станции в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны. Пострадавших и угроз окружающей среде нет, передает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД). Как сообщили в ГЖД, на станции Игумново в одной из цистерн грузового поезда была обнаружена течь серной кислоты. В связи с этим вагон отставили на подъездной путь "для разгрузки и устранения течи".При этом в пресс-службе подчеркнули, что случившееся никак не сказалось на движении других поездов.

https://1prime.ru/20240929/dtp-851854260.html

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нижегородская область, происшествие