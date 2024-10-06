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Медведев иронично прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша

Медведев иронично прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша - 06.10.2024, ПРАЙМ

Медведев иронично прокомментировал решение Израиля насчет Гутерреша

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сыронизировал насчет решения Тель-Авива объявить генсека ООН Антониу Гутерреша... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T12:30+0300

2024-10-06T12:30+0300

2024-10-06T12:42+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сыронизировал насчет решения Тель-Авива объявить генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата."Израиль решил объявить Генсека ООН non grata. А что, идея! Следует всех руководителей недружественных стран и международных организаций объявить нежелательными. И не надо встречаться тогда. И проблемы сами отпадут", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Ранее поступила информация, что израильское Министерство иностранных дел объявило генерального секретаря Организации Объединенных Наций персоной нон грата, когда он отказаться осуждать иранскую ракетную атаку. По заявлению МИД, Гутерреш не заслуживает того, "чтобы ступить на землю Израиля". 1 октября Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

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