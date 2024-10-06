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Американцы массово посетили Русский базар в Вашингтоне - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Американцы массово посетили Русский базар в Вашингтоне
Американцы массово посетили Русский базар в Вашингтоне - 06.10.2024, ПРАЙМ
Американцы массово посетили Русский базар в Вашингтоне
Сотни вашингтонцев и жителей пригородов посетили в первые выходные октября Русский базар, который уже в 41-й раз проводит русский православный... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T21:10+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сотни вашингтонцев и жителей пригородов посетили в первые выходные октября Русский базар, который уже в 41-й раз проводит русский православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор в столице США. Как отмечали журналисты, на Русском базаре были слышны не только русская и английская речь, но также и сербский, грузинский, арабский и множество других языков со всего мира. Как отметил настоятель прихода протоиерей Виктор Потапов, такие мероприятия предоставляют возможность рассказать о православной вере жителям США, которые, возможно, ранее не бывали в православном храме и ничего не знают о православии. По его словам, в настоящий момент порядка трети прихожан русской церкви в Вашингтоне - американцы.При этом староста прихода Максим Агапов подчеркнул, что жители Вашингтона посещают Русский базар не только, чтобы вкусно поесть и послушать музыку, но также и зайти в церковь. "Наши батюшки проводят по ней экскурсии, то есть это еще и миссионерское мероприятие," - сказал он.
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мероприятия, россия
мероприятия, РОССИЯ
21:10 06.10.2024 (обновлено: 21:12 06.10.2024)
 
Американцы массово посетили Русский базар в Вашингтоне

СМИ: сотни американцев посетили Русский базар в православном соборе в Вашингтоне

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗвонарь
Звонарь - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Сотни вашингтонцев и жителей пригородов посетили в первые выходные октября Русский базар, который уже в 41-й раз проводит русский православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор в столице США.
Как отмечали журналисты, на Русском базаре были слышны не только русская и английская речь, но также и сербский, грузинский, арабский и множество других языков со всего мира.
Как отметил настоятель прихода протоиерей Виктор Потапов, такие мероприятия предоставляют возможность рассказать о православной вере жителям США, которые, возможно, ранее не бывали в православном храме и ничего не знают о православии.
По его словам, в настоящий момент порядка трети прихожан русской церкви в Вашингтоне - американцы.
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При этом староста прихода Максим Агапов подчеркнул, что жители Вашингтона посещают Русский базар не только, чтобы вкусно поесть и послушать музыку, но также и зайти в церковь. "Наши батюшки проводят по ней экскурсии, то есть это еще и миссионерское мероприятие," - сказал он.
 
мероприятияРОССИЯ
 
 
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