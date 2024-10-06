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Россиян предупредили о новой схеме присвоения денег мошенниками - 06.10.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Россиян предупредили о новой схеме присвоения денег мошенниками
Россиян предупредили о новой схеме присвоения денег мошенниками - 06.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новой схеме присвоения денег мошенниками
Мошенники в сезон уплаты налогов используют доверие россиян к почтовым сервисам для обмана, и в последнее время жертвам стали звонить от имени "Почты России",... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T12:53+0300
2024-10-06T12:53+0300
мошенничество
криминал
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мошенники в сезон уплаты налогов используют доверие россиян к почтовым сервисам для обмана, и в последнее время жертвам стали звонить от имени "Почты России", прося код-подтверждение из СМС, пишут "Известия".Получив доступ в личный кабинет на "Госуслугах", мошенники переводят средства на "безопасный счет".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСхема мошенничества сводится к двум этапам. Первая часть атаки — получение доступа в личный кабинет. Вторая часть — убеждение пользователя в опасности и перевод средств. Возможны схемы по отчуждению недвижимости и автотранспорта.Например, таким образом 33-летняя жительница Крыма потеряла 1,3 миллиона рублей. 35-летний москвич лишился 1,3 миллиона рублей после звонка от "специалиста "горячей линии "Госуслуг". Главбух юридического предприятия едва не помогла мошенникам оформить кредит.Специалисты по безопасности рекомендуют не передавать код из СМС, даже если просят представители службы поддержки. Также нельзя переходить по ссылкам из писем и СМС. Не следует верить входящим звонкам, даже от имени "Почты России". Необходимо также помнить, что налоговые уведомления приходят в личный кабинет налогоплательщика. Наконец, никаких так называемых "безопасных счетов" не существует, при переводе средств они перестают принадлежать владельцу.
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криминал
Мошенничество, Криминал
12:53 06.10.2024
 
Россиян предупредили о новой схеме присвоения денег мошенниками

"Известия": мошенники стали наживаться на процессе уплаты налогов гражданами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мошенники в сезон уплаты налогов используют доверие россиян к почтовым сервисам для обмана, и в последнее время жертвам стали звонить от имени "Почты России", прося код-подтверждение из СМС, пишут "Известия".
Получив доступ в личный кабинет на "Госуслугах", мошенники переводят средства на "безопасный счет".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Схема мошенничества сводится к двум этапам. Первая часть атаки — получение доступа в личный кабинет. Вторая часть — убеждение пользователя в опасности и перевод средств. Возможны схемы по отчуждению недвижимости и автотранспорта.
%Судья - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Новая схема: мошенники начали использовать повестки в суд
2 октября, 06:12
Например, таким образом 33-летняя жительница Крыма потеряла 1,3 миллиона рублей. 35-летний москвич лишился 1,3 миллиона рублей после звонка от "специалиста "горячей линии "Госуслуг". Главбух юридического предприятия едва не помогла мошенникам оформить кредит.
Специалисты по безопасности рекомендуют не передавать код из СМС, даже если просят представители службы поддержки. Также нельзя переходить по ссылкам из писем и СМС. Не следует верить входящим звонкам, даже от имени "Почты России". Необходимо также помнить, что налоговые уведомления приходят в личный кабинет налогоплательщика. Наконец, никаких так называемых "безопасных счетов" не существует, при переводе средств они перестают принадлежать владельцу.
 
МошенничествоКриминал
 
 
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