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Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России - 06.10.2024, ПРАЙМ
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России
Став новым генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте назвал поддержку Украины и оборону от России своими главными задачами, и в этих условиях альянс планирует... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T12:08+0300
2024-10-06T12:08+0300
нато
германия
марк рютте
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Став новым генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте назвал поддержку Украины и оборону от России своими главными задачами, и в этих условиях альянс планирует значительно увеличить военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt.Это означает, что союзников, включая Германию, обяжут предоставить больше войск и вооружений. НАТО требует от союзников увеличить количество боевых бригад до 131. Количество боевых корпусов должно увеличиться до 15, а штабов дивизий — до 38. Необходимо увеличить количество наземных подразделений ПВО до 1467.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДля достижения целей НАТО требуется значительное дополнительное финансирование. Германия должна предоставить пять-шесть дополнительных боевых бригад и штат дополнительного боевого корпуса. В общем плане ей выделено около 9,28% от количества сил и средств.Текущий горизонт планирования НАТО — с 2031 года и далее. Как отмечается, такая реализация целей альянса может потребовать инвестиций в оборону больше 2% ВВП.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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нато, германия, марк рютте
НАТО, ГЕРМАНИЯ, Марк Рютте
12:08 06.10.2024
 
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России

Die Welt: НАТО наращивает военный потенциал для "обороны от России"

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Став новым генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте назвал поддержку Украины и оборону от России своими главными задачами, и в этих условиях альянс планирует значительно увеличить военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt.
Это означает, что союзников, включая Германию, обяжут предоставить больше войск и вооружений. НАТО требует от союзников увеличить количество боевых бригад до 131. Количество боевых корпусов должно увеличиться до 15, а штабов дивизий — до 38. Необходимо увеличить количество наземных подразделений ПВО до 1467.
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Для достижения целей НАТО требуется значительное дополнительное финансирование. Германия должна предоставить пять-шесть дополнительных боевых бригад и штат дополнительного боевого корпуса. В общем плане ей выделено около 9,28% от количества сил и средств.
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Текущий горизонт планирования НАТО — с 2031 года и далее. Как отмечается, такая реализация целей альянса может потребовать инвестиций в оборону больше 2% ВВП.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
НАТОГЕРМАНИЯМарк Рютте
 
 
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