https://1prime.ru/20241006/nato-852016773.html
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России - 06.10.2024, ПРАЙМ
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России
Став новым генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте назвал поддержку Украины и оборону от России своими главными задачами, и в этих условиях альянс планирует... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T12:08+0300
2024-10-06T12:08+0300
2024-10-06T12:08+0300
нато
германия
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_567fec1177ba5bc9db66234b2c2a8943.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Став новым генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте назвал поддержку Украины и оборону от России своими главными задачами, и в этих условиях альянс планирует значительно увеличить военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt.Это означает, что союзников, включая Германию, обяжут предоставить больше войск и вооружений. НАТО требует от союзников увеличить количество боевых бригад до 131. Количество боевых корпусов должно увеличиться до 15, а штабов дивизий — до 38. Необходимо увеличить количество наземных подразделений ПВО до 1467.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДля достижения целей НАТО требуется значительное дополнительное финансирование. Германия должна предоставить пять-шесть дополнительных боевых бригад и штат дополнительного боевого корпуса. В общем плане ей выделено около 9,28% от количества сил и средств.Текущий горизонт планирования НАТО — с 2031 года и далее. Как отмечается, такая реализация целей альянса может потребовать инвестиций в оборону больше 2% ВВП.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241006/polsha-852016478.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_162f4ad9e89ee7b596dffb40104bbe66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, германия, марк рютте
НАТО, ГЕРМАНИЯ, Марк Рютте
Виток милитаризации. В Германии обсуждают план НАТО по обороне от России
Die Welt: НАТО наращивает военный потенциал для "обороны от России"
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ.
Став новым генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте назвал поддержку Украины и оборону от России своими главными задачами, и в этих условиях альянс планирует значительно увеличить военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt
.
Это означает, что союзников, включая Германию, обяжут предоставить больше войск и вооружений. НАТО требует от союзников увеличить количество боевых бригад до 131. Количество боевых корпусов должно увеличиться до 15, а штабов дивизий — до 38. Необходимо увеличить количество наземных подразделений ПВО до 1467.
Для достижения целей НАТО требуется значительное дополнительное финансирование. Германия должна предоставить пять-шесть дополнительных боевых бригад и штат дополнительного боевого корпуса. В общем плане ей выделено около 9,28% от количества сил и средств.
Волна повесток. Польша начала массово обучать резервистов
Текущий горизонт планирования НАТО — с 2031 года и далее. Как отмечается, такая реализация целей альянса может потребовать инвестиций в оборону больше 2% ВВП.