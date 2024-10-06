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В США рассказали о готовящемся в Рамштайне "сюрпризе" для Украины - 06.10.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали о готовящемся в Рамштайне "сюрпризе" для Украины
В США рассказали о готовящемся в Рамштайне "сюрпризе" для Украины - 06.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о готовящемся в Рамштайне "сюрпризе" для Украины
На базе Рамштайн в Германии, где на следующей неделе состоится встреча контактной группы, Украине могут предложить "более конкретные шаги" по вступлению в НАТО, | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T16:46+0300
2024-10-06T16:47+0300
политика
украина
нато
мнение
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. На базе Рамштайн в Германии, где на следующей неделе состоится встреча контактной группы, Украине могут предложить "более конкретные шаги" по вступлению в НАТО, говорится в публикации The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Как сообщил изданию неназываемый дипломат, государство-члены Североатлантического альянса могут предложить Киеву "более конкретные шаги для будущего членства в альянсе, хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко".Вместе с тем авторы статьи обращают внимание на то обстоятельство, что уже более недели назад Владимир Зеленский представил свой "план победы" американской администрации - и до сих пор не получил вразумительного ответна на этот счет. Таким образом, на следующей неделе на базе в Рамштайне, как предполагается в публикации Washington Post, Зеленский получит еще одну возможность презентовать свой план президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
https://1prime.ru/20241005/nato-852012628.html
украина
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украина, нато, мнение
Политика, УКРАИНА, НАТО, мнение
16:46 06.10.2024 (обновлено: 16:47 06.10.2024)
 
В США рассказали о готовящемся в Рамштайне "сюрпризе" для Украины

WP: Украине в Рамштайне могут предложить "конкретные шаги" для вступления в НАТО

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. На базе Рамштайн в Германии, где на следующей неделе состоится встреча контактной группы, Украине могут предложить "более конкретные шаги" по вступлению в НАТО, говорится в публикации The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как сообщил изданию неназываемый дипломат, государство-члены Североатлантического альянса могут предложить Киеву "более конкретные шаги для будущего членства в альянсе, хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко".
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Вчера, 17:56
Вместе с тем авторы статьи обращают внимание на то обстоятельство, что уже более недели назад Владимир Зеленский представил свой "план победы" американской администрации - и до сих пор не получил вразумительного ответна на этот счет. Таким образом, на следующей неделе на базе в Рамштайне, как предполагается в публикации Washington Post, Зеленский получит еще одну возможность презентовать свой план президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
 
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