https://1prime.ru/20241006/pokushenie-852020951.html

В США предупредили Зеленского о возможном покушении

В США предупредили Зеленского о возможном покушении - 06.10.2024, ПРАЙМ

В США предупредили Зеленского о возможном покушении

Владимира Зеленского могут ликвидировать в связи с провалами на фронте, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T22:54+0300

2024-10-06T22:54+0300

2024-10-06T22:54+0300

политика

владимир зеленский

угроза

экспертное мнение

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Владимира Зеленского могут ликвидировать в связи с провалами на фронте, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что чем хуже будет становиться положение украинских войск на фронте, тем более экстремальной будет становится политическая борьба на Украине."Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это", — подчеркнул Джонсон. Зеленскому несказанно повезет, считает бывший сотрудник ЦРУ, если ему удастся осуществить побег с Украины. Тогда украинский лидер заберет наворованные деньги и будет жить во Флориде или на Карибах, предположил Джонсон.

https://1prime.ru/20241006/svo-852020205.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, угроза, экспертное мнение