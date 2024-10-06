https://1prime.ru/20241006/pokushenie-852020951.html
В США предупредили Зеленского о возможном покушении
В США предупредили Зеленского о возможном покушении - 06.10.2024, ПРАЙМ
В США предупредили Зеленского о возможном покушении
Владимира Зеленского могут ликвидировать в связи с провалами на фронте, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T22:54+0300
2024-10-06T22:54+0300
2024-10-06T22:54+0300
политика
владимир зеленский
угроза
экспертное мнение
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Владимира Зеленского могут ликвидировать в связи с провалами на фронте, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Он отметил, что чем хуже будет становиться положение украинских войск на фронте, тем более экстремальной будет становится политическая борьба на Украине."Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это", — подчеркнул Джонсон. Зеленскому несказанно повезет, считает бывший сотрудник ЦРУ, если ему удастся осуществить побег с Украины. Тогда украинский лидер заберет наворованные деньги и будет жить во Флориде или на Карибах, предположил Джонсон.
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владимир зеленский, угроза, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, угроза, экспертное мнение
В США предупредили Зеленского о возможном покушении
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предупредил, что Зеленского могут ликвидировать
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ.
Владимира Зеленского могут ликвидировать в связи с провалами на фронте, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что чем хуже будет становиться положение украинских войск на фронте, тем более экстремальной будет становится политическая борьба на Украине.
"Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это", — подчеркнул Джонсон.
"Замечательная идея". В США оценили план атаки Зеленского
Зеленскому несказанно повезет, считает бывший сотрудник ЦРУ, если ему удастся осуществить побег с Украины. Тогда украинский лидер заберет наворованные деньги и будет жить во Флориде или на Карибах, предположил Джонсон.