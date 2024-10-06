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Волна повесток. Польша начала массово обучать резервистов - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Волна повесток. Польша начала массово обучать резервистов
Волна повесток. Польша начала массово обучать резервистов - 06.10.2024, ПРАЙМ
Волна повесток. Польша начала массово обучать резервистов
Поляки получают повестки в армию, на учения призывают до 200 тысяч резервистов, пишет местное издание Wnp.pl. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T11:41+0300
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польша
нато
вооруженные силы
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Поляки получают повестки в армию, на учения призывают до 200 тысяч резервистов, пишет местное издание Wnp.pl.Закон "О защите Отечества" обязывает резервистов проходить периодическое обучение. Игнорирование повестки грозит штрафом или тюремным заключением.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУчения направлены на поддержание физической формы и актуализацию навыков. Регулярные учения важны для сохранения оперативных возможностей и понимания современной военной техники.В Польше последний призыв в армию был в 2008 году, но после конфликта на Украине обсуждается восстановление системы призыва. В скандинавско-балтийском регионе тестируются различные формы призыва, включая "солдат-гражданин" — например, в Финляндии и "солдат-доброволец" — как в Норвегии.В будущем может потребоваться увеличение количественного состава армии, что может привести к принудительному призыву.Польша и Германия ведут дискуссии о призыве из-за недостаточного количества подготовленных резервистов и планов расширения сухопутных войск. Польша ввела добровольную срочную военную службу в 2022 году, и она пользуется популярностью у поляков.Учения могут длиться от одного до девяноста дней, на них призываются рядовые до 55 лет и унтер-офицеры до 63 лет. Резервисты получают зарплату, форму, экипировку, проживание, питание и медицинскую помощь. При этом за необоснованное отсутствие на учениях грозит наказание, включая штрафы и тюремное заключение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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польша
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польша, нато, вооруженные силы
ПОЛЬША, НАТО, вооруженные силы
11:41 06.10.2024 (обновлено: 11:42 06.10.2024)
 
Волна повесток. Польша начала массово обучать резервистов

WNP: Польша планирует учения около двухсот тысяч резервистов

© Public DomaiinПольские военные, Сквежина
Польские военные, Сквежина
© Public Domaiin
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Поляки получают повестки в армию, на учения призывают до 200 тысяч резервистов, пишет местное издание Wnp.pl.
Закон "О защите Отечества" обязывает резервистов проходить периодическое обучение. Игнорирование повестки грозит штрафом или тюремным заключением.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Учения направлены на поддержание физической формы и актуализацию навыков. Регулярные учения важны для сохранения оперативных возможностей и понимания современной военной техники.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
В Польше рассказали о рекордных расходах на оборону
4 октября, 11:32
В Польше последний призыв в армию был в 2008 году, но после конфликта на Украине обсуждается восстановление системы призыва. В скандинавско-балтийском регионе тестируются различные формы призыва, включая "солдат-гражданин" — например, в Финляндии и "солдат-доброволец" — как в Норвегии.
В будущем может потребоваться увеличение количественного состава армии, что может привести к принудительному призыву.
Польша и Германия ведут дискуссии о призыве из-за недостаточного количества подготовленных резервистов и планов расширения сухопутных войск. Польша ввела добровольную срочную военную службу в 2022 году, и она пользуется популярностью у поляков.
Учения могут длиться от одного до девяноста дней, на них призываются рядовые до 55 лет и унтер-офицеры до 63 лет. Резервисты получают зарплату, форму, экипировку, проживание, питание и медицинскую помощь. При этом за необоснованное отсутствие на учениях грозит наказание, включая штрафы и тюремное заключение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПОЛЬШАНАТОвооруженные силы
 
 
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