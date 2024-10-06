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"Будут считать провокацией". В Италии оригинально поздравили Путина
"Будут считать провокацией". В Италии оригинально поздравили Путина - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Будут считать провокацией". В Италии оригинально поздравили Путина
Сотня листовок с поздравлениями российскому лидеру Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах Генуи в Италии. Об этом рассказал один из... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T17:07+0300
2024-10-06T17:07+0300
2024-10-06T17:09+0300
политика
владимир путин
поздравление
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Сотня листовок с поздравлениями российскому лидеру Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах Генуи в Италии. Об этом рассказал один из инициаторов акции, журналист, основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.Как сообщается, листовки форматом А3 с портретом Путина и надписью "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках появились на на стенах домов, заборах и лестницах в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра. Как сообщил Лоруссо, эта акция было проведена с местной общественно-политической ассоциацией Contronarrazione."Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы", - отметил журналист, после чего добавил, что скором вмени состоится одна акция, и она "тоже интерпретирует мысли многих итальянцев". Путин отмечает день рождения 7 октября, ему исполняется 72 года.
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владимир путин, поздравление
Политика, Владимир Путин, поздравление
"Будут считать провокацией". В Италии оригинально поздравили Путина
Donbass italia: на улицах Генуи появилась сотня листовок с поздравлениями Путину
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Сотня листовок с поздравлениями российскому лидеру Владимиру Путину с предстоящим днем рождения появилась на улицах Генуи в Италии. Об этом рассказал один из инициаторов акции, журналист, основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.
Как сообщается, листовки форматом А3 с портретом Путина и надписью "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках появились на на стенах домов, заборах и лестницах в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра. Как сообщил Лоруссо, эта акция было проведена с местной общественно-политической ассоциацией Contronarrazione.
"Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы", - отметил журналист, после чего добавил, что скором вмени состоится одна акция, и она "тоже интерпретирует мысли многих итальянцев".
"Бомбить Москву". В Италии оценили резолюцию Европарламента
Путин отмечает день рождения 7 октября, ему исполняется 72 года.