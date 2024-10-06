https://1prime.ru/20241006/pravye-852019485.html
Правые займут Брюссель. Орбан поделился планами
Правые займут Брюссель. Орбан поделился планами - 06.10.2024, ПРАЙМ
Правые займут Брюссель. Орбан поделился планами
Правые силы придут к власти во Франции и Польше. После этого все европейские правые объединятся и смогут "занять Брюссель". Такими надеждами в социальной сети Х | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T18:58+0300
2024-10-06T18:58+0300
2024-10-06T19:07+0300
политика
виктор орбан
европа
политика
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Правые силы придут к власти во Франции и Польше. После этого все европейские правые объединятся и смогут "занять Брюссель". Такими надеждами в социальной сети Х поделился венгерский премьер Виктор Орбан.По его словам в настоящий момент в Европа движется "в сторону объединения правых"."В результате борьбы сделает разворот Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе, - пишет Орбан. - Затем мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу снова великой, сильной, безопасной, богатой и свободной".По его словам, правым нужно не покидать Брюссель, а отнять его у бюрократов и "занять", чтобы вернуть европейцам.Ранее Орбан как лидер партии "Фидес", лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль и лидер чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш заявили о создании альянса в Европарламенте. В это объединение вошли 84 депутата из 14 партий, которые представляют 12 государств. Как заявлял премьер Венгрии, созданная фракция планирует вступать в альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
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виктор орбан, европа, политика
Политика, Виктор Орбан, ЕВРОПА, политика
Правые займут Брюссель. Орбан поделился планами
Орбан: во Франции и Польше правые придут к власти и "займут Брюссель"
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Правые силы придут к власти во Франции и Польше. После этого все европейские правые объединятся и смогут "занять Брюссель". Такими надеждами в социальной сети Х поделился венгерский премьер Виктор Орбан.
По его словам в настоящий момент в Европа движется "в сторону объединения правых".
"В результате борьбы сделает разворот Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе, - пишет Орбан. - Затем мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу снова великой, сильной, безопасной, богатой и свободной".
По его словам, правым нужно не покидать Брюссель, а отнять его у бюрократов и "занять", чтобы вернуть европейцам.
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС
Ранее Орбан как лидер партии "Фидес", лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль и лидер чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш заявили о создании альянса в Европарламенте. В это объединение вошли 84 депутата из 14 партий, которые представляют 12 государств. Как заявлял премьер Венгрии, созданная фракция планирует вступать в альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.