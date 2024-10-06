https://1prime.ru/20241006/pravye-852019485.html

Правые займут Брюссель. Орбан поделился планами

Правые займут Брюссель. Орбан поделился планами - 06.10.2024, ПРАЙМ

Правые займут Брюссель. Орбан поделился планами

Правые силы придут к власти во Франции и Польше. После этого все европейские правые объединятся и смогут "занять Брюссель". Такими надеждами в социальной сети Х | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T18:58+0300

2024-10-06T18:58+0300

2024-10-06T19:07+0300

политика

виктор орбан

европа

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Правые силы придут к власти во Франции и Польше. После этого все европейские правые объединятся и смогут "занять Брюссель". Такими надеждами в социальной сети Х поделился венгерский премьер Виктор Орбан.По его словам в настоящий момент в Европа движется "в сторону объединения правых"."В результате борьбы сделает разворот Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе, - пишет Орбан. - Затем мы возьмем под контроль политику Брюсселя и сделаем Европу снова великой, сильной, безопасной, богатой и свободной".По его словам, правым нужно не покидать Брюссель, а отнять его у бюрократов и "занять", чтобы вернуть европейцам.Ранее Орбан как лидер партии "Фидес", лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль и лидер чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш заявили о создании альянса в Европарламенте. В это объединение вошли 84 депутата из 14 партий, которые представляют 12 государств. Как заявлял премьер Венгрии, созданная фракция планирует вступать в альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.

https://1prime.ru/20240930/orban-851864672.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виктор орбан, европа, политика