https://1prime.ru/20241006/sila-sibiri-852017603.html

Эксперт раскрыла сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2"

Эксперт раскрыла сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2" - 06.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыла сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2"

Директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова рассказала об усложнении российско-китайских переговоров по... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T13:05+0300

2024-10-06T13:05+0300

2024-10-06T13:05+0300

россия

китай

сила сибири 2

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова рассказала об усложнении российско-китайских переговоров по трубопроводу "Сила Сибири 2". Слова эксперта приводит агентство РИА Новости.Так, она заявила, что переговоры по этому вопросу стали более сложноподчиненными. Речь идет о том, что на текущий момент стороны обсуждают не только стоимость российского газа, но ресурсную базу, сооружение трубопроводной системы и, возможно, участие Китая в добычных активах в России.Кроме того, Белова прокомментировала затягивание переговоров по газопроводу. Она подчеркнула, что это стало следствием дискуссий по поводу стоимости газа. По ее словам, Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужно дешевое "голубое топливо". Более того, Белова допустила, что переговоры по "Силе Сибири 2" затягиваются, потому что на столе появились альтернативные варианты. И это скорее не разные маршруты поставок углеводородов."Сила Сибири" представляет собой российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект "Газпрома" и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.

https://1prime.ru/20241002/postavki-851913994.html

китай

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россия, китай, сила сибири 2