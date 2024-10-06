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Раскрыто, с какой серьезной проблемой столкнулся российский рынок складов - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, с какой серьезной проблемой столкнулся российский рынок складов
Раскрыто, с какой серьезной проблемой столкнулся российский рынок складов - 06.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, с какой серьезной проблемой столкнулся российский рынок складов
Российский рынок складов столкнулся с катастрофическим недостатком площадей. Об этом агентству РИА Новости рассказал управляющий директор 3PL-оператора NC... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T09:07+0300
2024-10-06T09:07+0300
россия
склады
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок складов столкнулся с катастрофическим недостатком площадей. Об этом агентству РИА Новости рассказал управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов.Отмечается, что все действующие помещения почти полностью заняты, а новые строятся в формате build-to-suit (по запросу конкретного заказчика). В этой связи эксперт отметил, что поставщикам и производителям дорого строить собственные склады из-за высокой ключевой ставки Центрального Банка и удорожания материалов.В то же время, как добавил Власов, в России активно развивается сегмент e-commercе, что тоже является причиной нехватки складов. По его словам, увеличение расходов на логистику, нерегулярные поставки определенной продукции, кадровый голод, подорожание топлива, колебания валютного курса, сложности с платежами за границу заставляют производителей и поставщиков создавать дополнительные складские товарные и сырьевые запасы, что, в свою очередь, еще больше усугубляет дефицит помещений.
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россия, склады
РОССИЯ, склады
09:07 06.10.2024
 
Раскрыто, с какой серьезной проблемой столкнулся российский рынок складов

Эксперт Власов: рынок складов в России столкнулся с нехваткой площадей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок складов столкнулся с катастрофическим недостатком площадей. Об этом агентству РИА Новости рассказал управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов.
Отмечается, что все действующие помещения почти полностью заняты, а новые строятся в формате build-to-suit (по запросу конкретного заказчика). В этой связи эксперт отметил, что поставщикам и производителям дорого строить собственные склады из-за высокой ключевой ставки Центрального Банка и удорожания материалов.
В то же время, как добавил Власов, в России активно развивается сегмент e-commercе, что тоже является причиной нехватки складов. По его словам, увеличение расходов на логистику, нерегулярные поставки определенной продукции, кадровый голод, подорожание топлива, колебания валютного курса, сложности с платежами за границу заставляют производителей и поставщиков создавать дополнительные складские товарные и сырьевые запасы, что, в свою очередь, еще больше усугубляет дефицит помещений.
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