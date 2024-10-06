https://1prime.ru/20241006/su-57-852015724.html
Уникальные возможности. В США восхитились новым российским истребителем
Уникальные возможности. В США восхитились новым российским истребителем - 06.10.2024, ПРАЙМ
Уникальные возможности. В США восхитились новым российским истребителем
Новый российский боевой самолет Су-57 выделяется среди проектов пятого поколения благодаря уникальным технологиям и возможностям, пишет американское издание... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T09:41+0300
2024-10-06T09:41+0300
2024-10-06T09:42+0300
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Новый российский боевой самолет Су-57 выделяется среди проектов пятого поколения благодаря уникальным технологиям и возможностям, пишет американское издание Military Watch Magazine.Су-57 объединяет технологии, которых лишены зарубежные конкуренты. В частности, он оснащен шестью радарами, что обеспечивает значительное преимущество в ситуационной осведомленности. Радары распределены по всему корпусу, что позволяет обнаруживать цели сзади и сбоку.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновное вооружение Су-57 — ракета К-77М с увеличенной дальностью полета и системой наведения с АФАР. К-77М обеспечивает наибольшую гарантированную дальность поражения среди ракет "воздух-воздух".Су-57 превосходит соперников по дальности полета, достигая свыше 1 500 километров на сверхзвуковой скорости. Это позволяет российским истребителям прикрывать обширное воздушное пространство страны и оказывать поддержку Тихоокеанскому флоту.Су-57 оснащен системой управляемого инфракрасного противодействия с лазерными турелями. Лазерная защита эффективна против ракет с инфракрасным наведением, таких как AIM-9X и AIM-132.Российские самолеты лидируют по маневренности с 1982 года благодаря двигателям с регулируемым вектором тяги. Су-57 имеет лучшее соотношение тяги к весу и более маневренный планер, что делает его опасным в бою.Российские истребители развивают способность действовать с минимального обслуживания и с импровизированных аэродромов. Су-57 также может взлетать с неподготовленных взлетно-посадочных полос, причем с минимальным разбегом.Су-57 может наносить удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами Х-47М2, движущимися со скоростью 10 Мах. Таким образом, Су-57 станет единственным истребителем в мире, способным наносить удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами."Высокая дальность и малозаметность Су-57 в сочетании с таким оружием могут сделать его ударной платформой, практически лишенной аналогов", - отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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су-57, россия, сша
Вооружения, Су-57, РОССИЯ, США
Уникальные возможности. В США восхитились новым российским истребителем
MWM: Су-57 выделяется среди проектов пятого поколения новыми технологиями
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ.
Новый российский боевой самолет Су-57 выделяется среди проектов пятого поколения благодаря уникальным технологиям и возможностям, пишет американское издание Military Watch Magazine
.
Су-57 объединяет технологии, которых лишены зарубежные конкуренты. В частности, он оснащен шестью радарами, что обеспечивает значительное преимущество в ситуационной осведомленности. Радары распределены по всему корпусу, что позволяет обнаруживать цели сзади и сбоку.
Основное вооружение Су-57 — ракета К-77М с увеличенной дальностью полета и системой наведения с АФАР. К-77М обеспечивает наибольшую гарантированную дальность поражения среди ракет "воздух-воздух".
В "Ростехе" заявили об окончательном этапе сборки истребителей Су-57
Су-57 превосходит соперников по дальности полета, достигая свыше 1 500 километров на сверхзвуковой скорости. Это позволяет российским истребителям прикрывать обширное воздушное пространство страны и оказывать поддержку Тихоокеанскому флоту.
Су-57 оснащен системой управляемого инфракрасного противодействия с лазерными турелями. Лазерная защита эффективна против ракет с инфракрасным наведением, таких как AIM-9X и AIM-132.
Российские самолеты лидируют по маневренности с 1982 года благодаря двигателям с регулируемым вектором тяги. Су-57 имеет лучшее соотношение тяги к весу и более маневренный планер, что делает его опасным в бою.
Российские истребители развивают способность действовать с минимального обслуживания и с импровизированных аэродромов. Су-57 также может взлетать с неподготовленных взлетно-посадочных полос, причем с минимальным разбегом.
Су-57 может наносить удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами Х-47М2, движущимися со скоростью 10 Мах. Таким образом, Су-57 станет единственным истребителем в мире, способным наносить удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами.
"Высокая дальность и малозаметность Су-57 в сочетании с таким оружием могут сделать его ударной платформой, практически лишенной аналогов", - отмечается в публикации.