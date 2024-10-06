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Россия заняла 15-е место в мире по дешевизне поездок на такси

Россия заняла 15-е место в мире по дешевизне поездок на такси - 06.10.2024, ПРАЙМ

Россия заняла 15-е место в мире по дешевизне поездок на такси

Поездка на такси в мире в среднем обойдется в 1,7 доллара за километр пути, в России стоимость будет почти вчетверо ниже - это обеспечило стране 15-е место в... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T08:13+0300

2024-10-06T08:13+0300

2024-10-06T08:13+0300

экономика

такси

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Поездка на такси в мире в среднем обойдется в 1,7 доллара за километр пути, в России стоимость будет почти вчетверо ниже - это обеспечило стране 15-е место в рейтинге, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств. Первое место почетно занимает небольшое островное государство Палау - в этой стране километр пути практически бесплатен и стоит всего 0,01 доллара. В число мировых лидеров по дешевизне такси также вошли африканские Мавритания (0,25 доллара) и Уганда (0,27 доллара), Филиппины (те же 0,27 доллара), Таджикистан (0,28 доллара). Совокупно в 70 странах, раскрывающих данные, поездка на этом виде транспорта будет стоить дешевле доллара. Россия вошла в их число, оказавшись на 15-м месте с показателем в 0,47 доллара. Наши ближайшие "соседи" по рейтингу - это Фиджи (0,45 доллара) и Камерун (0,5 доллара). Противоположный "полюс" рейтинга также отошел островным территориям: самой недоступной с точки зрения стоимости поездка будет в Гренаде - сразу 22,2 доллара за километр. На втором месте с конца списка расположилось Королевство Тонга (8,53 доллара), на третьем - Кирибати (8,23 доллара). А среди более крупных экономик в числе стран с самым дорогим такси оказались Лихтенштейн (5,88 доллара) и Бахрейн (5,81 доллара).

https://1prime.ru/20240904/taksi-851316218.html

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такси