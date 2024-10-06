https://1prime.ru/20241006/telegra-852014485.html

В Telegram появились подарки

В Telegram появились подарки - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Telegram появились подарки

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в мессенджере появились подарки. Об этом он написал в своем канале. | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T07:24+0300

2024-10-06T07:24+0300

2024-10-06T07:24+0300

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в мессенджере появились подарки. Об этом он написал в своем канале."Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!", - отметил предприниматель.По словам Дурова, подарки можно закрепить в профиле и обменять на "звезды". При этом лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT. Бизнесмен пояснил, что пользователи, получив подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или продать, чтобы получить внутреннюю валюту мессенджера - "звезды". В рамках более поздних обновлений до конца текущего года их можно будет конвертировать в NFT.

https://1prime.ru/20241004/telegram-852002110.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

павел дуров, telegram