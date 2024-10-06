https://1prime.ru/20241006/telegra-852014485.html
В Telegram появились подарки
В Telegram появились подарки - 06.10.2024, ПРАЙМ
В Telegram появились подарки
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в мессенджере появились подарки. Об этом он написал в своем канале. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T07:24+0300
2024-10-06T07:24+0300
2024-10-06T07:24+0300
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в мессенджере появились подарки. Об этом он написал в своем канале."Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!", - отметил предприниматель.По словам Дурова, подарки можно закрепить в профиле и обменять на "звезды". При этом лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT. Бизнесмен пояснил, что пользователи, получив подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или продать, чтобы получить внутреннюю валюту мессенджера - "звезды". В рамках более поздних обновлений до конца текущего года их можно будет конвертировать в NFT.
https://1prime.ru/20241004/telegram-852002110.html
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павел дуров, telegram
В Telegram появились подарки
Дуров сообщил о появлении подарков в Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в мессенджере появились подарки. Об этом он написал в своем канале.
"Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!", - отметил предприниматель.
По словам Дурова, подарки можно закрепить в профиле и обменять на "звезды". При этом лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT.
Бизнесмен пояснил, что пользователи, получив подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или продать, чтобы получить внутреннюю валюту мессенджера - "звезды". В рамках более поздних обновлений до конца текущего года их можно будет конвертировать в NFT.
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