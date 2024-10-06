Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину - 06.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241006/tramp-852015604.html
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину - 06.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T09:25+0300
2024-10-06T09:25+0300
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, что тот думает о военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.В ходе беседы экс-президент США рассказал российскому коллеге, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву. Путин, согласно данным издания, ответил, что это было бы "ошибкой". "Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — приводит издание слова Путина, с которым Трамп согласился.Кроме того, в статье подчеркивается, что российский и американский лидеры обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Тогда Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать свое мнение об этой стране, на что российский президент рассказал о царящей там коррупции, на что на тот момент президент США отреагировал с осторожностью.
https://1prime.ru/20241004/tramp-851966315.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:25 06.10.2024
 
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину

NYT: Трамп спросил в 2017 году у Путина, что тот думает о поставке оружия Киеву

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, что тот думает о военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.
В ходе беседы экс-президент США рассказал российскому коллеге, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву. Путин, согласно данным издания, ответил, что это было бы "ошибкой".
"Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — приводит издание слова Путина, с которым Трамп согласился.
Кроме того, в статье подчеркивается, что российский и американский лидеры обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Тогда Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать свое мнение об этой стране, на что российский президент рассказал о царящей там коррупции, на что на тот момент президент США отреагировал с осторожностью.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США
4 октября, 14:13
 
РОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала