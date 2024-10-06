https://1prime.ru/20241006/tramp-852015604.html
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину - 06.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T09:25+0300
2024-10-06T09:25+0300
2024-10-06T09:25+0300
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, что тот думает о военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.В ходе беседы экс-президент США рассказал российскому коллеге, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву. Путин, согласно данным издания, ответил, что это было бы "ошибкой". "Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — приводит издание слова Путина, с которым Трамп согласился.Кроме того, в статье подчеркивается, что российский и американский лидеры обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Тогда Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать свое мнение об этой стране, на что российский президент рассказал о царящей там коррупции, на что на тот момент президент США отреагировал с осторожностью.
https://1prime.ru/20241004/tramp-851966315.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину
NYT: Трамп спросил в 2017 году у Путина, что тот думает о поставке оружия Киеву
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ.
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, что тот думает о военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times
.
В ходе беседы экс-президент США рассказал российскому коллеге, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву. Путин, согласно данным издания, ответил, что это было бы "ошибкой".
"Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — приводит издание слова Путина, с которым Трамп согласился.
Кроме того, в статье подчеркивается, что российский и американский лидеры обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Тогда Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать свое мнение об этой стране, на что российский президент рассказал о царящей там коррупции, на что на тот момент президент США отреагировал с осторожностью.
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США