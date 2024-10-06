https://1prime.ru/20241006/tramp-852015604.html

СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину

СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину - 06.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало, какой неожиданный вопрос задал Трамп Путину

В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T09:25+0300

2024-10-06T09:25+0300

2024-10-06T09:25+0300

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге кандидат в главы Белого дома, республиканец Дональд Трамп спросил у него, что тот думает о военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.В ходе беседы экс-президент США рассказал российскому коллеге, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву. Путин, согласно данным издания, ответил, что это было бы "ошибкой". "Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше", — приводит издание слова Путина, с которым Трамп согласился.Кроме того, в статье подчеркивается, что российский и американский лидеры обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Тогда Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать свое мнение об этой стране, на что российский президент рассказал о царящей там коррупции, на что на тот момент президент США отреагировал с осторожностью.

https://1prime.ru/20241004/tramp-851966315.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин, дональд трамп