https://1prime.ru/20241006/tramp-852016915.html

Трамп раскритиковал Харрис за помощь другим странам

Трамп раскритиковал Харрис за помощь другим странам - 06.10.2024, ПРАЙМ

Трамп раскритиковал Харрис за помощь другим странам

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал администрацию США в лице президента США Джо Байдена и вице-президента... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T12:16+0300

2024-10-06T12:16+0300

2024-10-06T12:36+0300

дональд трамп

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БАТЛЕР, 6 окт - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал администрацию США в лице президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана, в то время как иностранным государствам направляются миллиарды долларов."Они (Байден и Харрис - ред.) предлагают 750 долларов людям, чьи дома смыло, и при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало", - заявил Трамп на предвыборном митинге в Батлере, куда он вернулся после первой попытки покушения на его жизнь в июле этого года.Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" выросло минимум до 227 человек, ранее сообщил телеканал CNN. Ураган серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка одного миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.Байден, со своей стороны, на текущей неделе призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября. Байден также допустил, что может вновь обратиться в Конгресс за дополнительными средствами до конца своего срока в январе, так как ожидается значительный рост затрат по мере оценки ущерба от урагана.

https://1prime.ru/20241006/tramp-852015604.html

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дональд трамп, сша