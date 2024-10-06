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"Фобос": на Москву обрушится циклон "Кассандра" - 06.10.2024, ПРАЙМ
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"Фобос": на Москву обрушится циклон "Кассандра"
"Фобос": на Москву обрушится циклон "Кассандра" - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Фобос": на Москву обрушится циклон "Кассандра"
В ближайшие двое суток циклон "Кассандра" обрушит на Москву 34,8 мм дождя, что составляет примерно половину месячной нормы октября, предупредил ведущий... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T15:27+0300
2024-10-06T15:28+0300
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В ближайшие двое суток циклон "Кассандра" обрушит на Москву 34,8 мм дождя, что составляет примерно половину месячной нормы октября, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, к вечеру воскресенья дождь начнется в южных и юго-западных районах Московской области, к 18 часам он начнется в Москве, а к 21 часу перейдет в ливни – выпадет до 3,9 мм осадков.Как предсказывает синоптик, в ночь на понедельник в столицу придет циклон по имени "Кассандра", и "будет лить как из ведра" – до утра выпадет еще порядка 20,7 мм, видимость ухудшится до 3 км. А в понедельник, по прогнозу центра "Фобос", может быть побит дождливый рекорд для 7 октября, который держится с 2003 года и составляет 23,2 мм. Во вторник в Москве и области похолодает до плюс 10-15 градусов, может выпасть еще 5,7 мм. Закончится дождь лишь в ночь на среду, когда посвежеет до плюс 3-8 градусов, - Тишковец.При этом он предупредил автомобилистов: "На дорогах образуются большие лужи с эффектом аквапланирования и полной или частичной потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым. Критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70-100 километров в час, но в реальных условиях скорость, при которой колесо может "всплыть", может быть даже 40 километров в час".
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москва, циклон, прогноз
Происшествия, МОСКВА, циклон, прогноз
15:27 06.10.2024 (обновлено: 15:28 06.10.2024)
 
"Фобос": на Москву обрушится циклон "Кассандра"

"Фобос: в ближайшие два дня циклон "Кассандра" обрушит на Москву 34,8 мм дождя

Научный эксперимент по разгону облаков над Москвой "люстрой Чижевского" удался - сильный дождь прекратился
Научный эксперимент по разгону облаков над Москвой люстрой Чижевского удался - сильный дождь прекратился
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. В ближайшие двое суток циклон "Кассандра" обрушит на Москву 34,8 мм дождя, что составляет примерно половину месячной нормы октября, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, к вечеру воскресенья дождь начнется в южных и юго-западных районах Московской области, к 18 часам он начнется в Москве, а к 21 часу перейдет в ливни – выпадет до 3,9 мм осадков.
Как предсказывает синоптик, в ночь на понедельник в столицу придет циклон по имени "Кассандра", и "будет лить как из ведра" – до утра выпадет еще порядка 20,7 мм, видимость ухудшится до 3 км.
А в понедельник, по прогнозу центра "Фобос", может быть побит дождливый рекорд для 7 октября, который держится с 2003 года и составляет 23,2 мм. Во вторник в Москве и области похолодает до плюс 10-15 градусов, может выпасть еще 5,7 мм. Закончится дождь лишь в ночь на среду, когда посвежеет до плюс 3-8 градусов, - Тишковец.
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При этом он предупредил автомобилистов: "На дорогах образуются большие лужи с эффектом аквапланирования и полной или частичной потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым. Критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70-100 километров в час, но в реальных условиях скорость, при которой колесо может "всплыть", может быть даже 40 километров в час".
 
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